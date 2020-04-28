"Açılma kriterleri yarın Bakanlar Kurulu'nda"

“Açılma kriterleri” konusunda dünyada da farklı görüşler olduğuna dikkati çeken Özersay “Amerika’yı yeniden keşfedecek halimiz yok. Bu adımları atarsak sorunlar da çıkabilir. Almanya’da sektörel açılımların risk yarattığı, virüsün yeniden yükselişe geçtiği görüldü” dedi.

Mecliste söz alan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay KKTC Londra Temcilciliği’nden aldığı bilgiyi paylaşarak konuşmasına başladı, İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 89’a yükseldiğini açıkladı.

Özersay maske kullanımı ve maskeler konusuna standart getirilmesi konusundaki eleştirilere katıldığını söyledi, bu konuda yapılan çalışmalar olduğunu anlattı.

Özersay şartlı tahliye kurulu konusundaki eleştirilerin doğru olmadığını kaydederek “Türkiye’nin tahliye kabul etmiyor” şeklindeki iddianın doğru olmadığını iddia etti.

Ülke yönetiminde bir sistem değişikliği olduğu konusunda önerilerin gündeme geldiğine işaret eden Özersay köklü değişime ihtiyaç olduğunu ancak sistem değişikliği öncesinde gerçekçi olanın reformlar olduğuna vurgu yaptı.

“Ortak akıl” konusundaki eleştiriler olduğuna işaret eden Özersay “Geçen hafta mecliste maske kullanımını zorunlu kılın dendi, bu konuda karar aldık. Geçen hafta mecliste test sayılarının artırılması istendi, şu anda günlük ortalama 450-500 test yapılmaya başlandı. Bu iki örnek gösteriyor ki öneriler dikkate alınıyor” diye konuştu.

Dövizle kiralama konusunda kurun sabitlenmesi konusunun yarınki Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini açıklayan Özersay Kalkınma Bankası kriterleri konusunda bazı değişiklikler olacağını kaydetti.

Açılma kriterleri konusunda vekillere öneri yapma teklifini dile getiren Özersay “Lütfen bu meclis toplantısını bu konuda kullanın” diye konuştu.

Muhalefetin sektörleri bir ayara getirme önerisinin Başbakan tarafından not edildiğini ifade eden Özersay bu konunun görüşülmesi gerektiğini kaydetti.