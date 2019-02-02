Açılışta kazanan çıkmadı: 1-1
K-Pet Süper Lig’de 16’ncı haftanın açılış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Çetinkaya karşı karşıya geldi.
K-Pet Süper Lig’de 16’ncı haftanın açılış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik skorla tamamlanırken taraflar ikinci devreye birer puanla başlamış oldu.
İlk devresi golsüz sona eren karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında Baf Ülkü Yurdu Joseph ile öne geçti. Çetinkaya bu gole 82’nci dakikada Ömer Gül ile karşılık verdi.
Baf Ülkü Yurdu’nun yeni transferi Hafız Konkoni karşılaşmanın 77’nci dakikasında çift sarı kartla takımını yalnız bıraktı. Baf’ta ayrıca yedek kulübesinde yer alan Hüseyin Şerifali itirazları nedeni ile 83’üncü dakikada kırmızı kart gören bir diğer isim oldu.
Alınan bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu ve Çetinkaya 25’er puana yükseldi. Ligin 17’nci haftasında Baf Ülkü Yurdu, Türk Ocağı’na konuk olacak. Çetinkaya ise Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.
STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Ali Akçınar
Baf Ülkü Yurdu
Erdoğan Nay
Erdinç Börekçi
Joseph Obisiao
Lawal Murtadah
Hasan Sedatgil
Ahmet Hatay
Fikri Arslan
Mehmet Göktaş
(Dk.82 Azat Tip)
Hafız Konkoni
İbrahim HatayTahsin Denizsever
TD: Kemal Yürekli
ÇETİNKAYA
Atakan Zubi
Tunç Özgürgün
(Dk.79 Burak Emir)
Hakan Karacaoğlu
(DK.65 Erhan)
Serkan Önet
Batuhan Calban
Behiç Kum
Ömer Gül
Doğukan Demirman
(Dk.88 Samet)
Herve Amani
Uguchukwu
Çağdaş Arslan
TD: Derviş Kolcu
GOLLER: Dk.60 Joseph Obidiaso (BÜY) – Dk.82 Ömer Gül (Çetinkaya)
KIRMIZI KART: Dk.77 Hafız Konkoni, Dk.83 Hüseyin Şerifali (BÜY)