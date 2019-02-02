K-Pet Süper Lig’de 16’ncı haftanın açılış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik skorla tamamlanırken taraflar ikinci devreye birer puanla başlamış oldu.

İlk devresi golsüz sona eren karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında Baf Ülkü Yurdu Joseph ile öne geçti. Çetinkaya bu gole 82’nci dakikada Ömer Gül ile karşılık verdi.

Baf Ülkü Yurdu’nun yeni transferi Hafız Konkoni karşılaşmanın 77’nci dakikasında çift sarı kartla takımını yalnız bıraktı. Baf’ta ayrıca yedek kulübesinde yer alan Hüseyin Şerifali itirazları nedeni ile 83’üncü dakikada kırmızı kart gören bir diğer isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu ve Çetinkaya 25’er puana yükseldi. Ligin 17’nci haftasında Baf Ülkü Yurdu, Türk Ocağı’na konuk olacak. Çetinkaya ise Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Ali Akçınar

Baf Ülkü Yurdu

Erdoğan Nay

Erdinç Börekçi

Joseph Obisiao

Lawal Murtadah

Hasan Sedatgil

Ahmet Hatay

Fikri Arslan

Mehmet Göktaş

(Dk.82 Azat Tip)

Hafız Konkoni

İbrahim HatayTahsin Denizsever

TD: Kemal Yürekli

ÇETİNKAYA

Atakan Zubi

Tunç Özgürgün

(Dk.79 Burak Emir)

Hakan Karacaoğlu

(DK.65 Erhan)

Serkan Önet

Batuhan Calban

Behiç Kum

Ömer Gül

Doğukan Demirman

(Dk.88 Samet)

Herve Amani

Uguchukwu

Çağdaş Arslan

TD: Derviş Kolcu

GOLLER: Dk.60 Joseph Obidiaso (BÜY) – Dk.82 Ömer Gül (Çetinkaya)

KIRMIZI KART: Dk.77 Hafız Konkoni, Dk.83 Hüseyin Şerifali (BÜY)