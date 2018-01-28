Açılışı KOOP yaptı: 87-68

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 8’inci hafta açılış maçında Koopspor, Girne Üniversitesi’ni konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Koopspor 87-68 kazandı. İki takım da mücadeleye istekli ve arzulu başlarken ilk periyot 20-20 tamamlandı. İkinci çeyrekde de sayı anlamında güzel bir oyun sergilenirken Girne Üniversitesi devreyi 42-41 üstün tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla ağırlığını 3’üncü periyatta ortaya koyan Koopspor bu çeyreği 65-57 tamamladı. Son periyotta da hızını kesmeyen Koopspor, mücadeleyi 87-68 kazanmasını bildi.

Mücadelede 25 sayı kaydeden yabancı oyuncu Kambala, hem maçın, hem de takımının en skorer ismi oldu. Koopspor’da Kambala’nın ardından 18 sayı kaydeden Kercem İnancı, takımının kazanmasında önemli rol oynadı.

Girne Üniversitesi adına ise 16 sayı kaydeden Xavier Smith, takımının en skorer ismi oldu.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Tugay Yazgan, Serdar Kiracıoğulları, Burak Pehlivan

KOOP: Kercem İnancı (18), Kemal Taşçı (9), Kambala (25), Mehmet Köroğlu, Kaan Sütçü (2), Vedat Kayapınar, Adın Eryılmazlar (7), Enes Bulan, Trell Means (9), Derek Williams (16), Vedat Kaner, Tuğberk Aybars

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Benon Selengin (10), Jordan Bedford (15), Mert Gücer (7), Hüseyin Çağsın (4), Hamit Çeliktaşlılar (6), Fehmi İpar (3), Xavier Smith (16), Ferit Nalçın, Batu Aybars, Osman Barışsever, Wilue Clayton (7), Günay Ertopaloğlu

PERİYOTLAR: 20-20, 41-42, 65-57, 87-68

Fotoğraf: Kanı ALDAĞ