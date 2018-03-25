Açılışı Çanakkale yaptı: 0-1
Göçmenköy, uzun bir aradan sonra maç sahasında çıktığı ilk maçtan rakibine boyun eğmek zorunda kaldı
STAT: Göçmenköy Stadı
HAKEMLER: Timur E. Bodi, Necmi Bulut, Özalp Karademir
GÖÇMENKÖY: Okan Tezel, Cemal Terkan, Beytullah Arık, Rifat Kanıöz, Umut Özkan, Mehmet Göçben, Barkın Özaşık, Kadir Çetinkaya, Mustafa Ayker (Dk.65 Sabri) , Arda Sözcü (Dk.88 Mevlüt), Semih Çağlar (Dk.50 Suat)
ÇANAKKALE: Fatih Şimşek, Stelios Kittos, Süleyman Devecioğlu, Mehmet Sakallı, Ahmet Hellaç, Salih Kemaneciler, Ali Öztürk (Dk.46 Gökhan), Ramadan Sağdiç, Burak Karabacak (Dk.67 Oğuzhan), Selçuk Sergeç, Yunus Kalaycı (Dk.86 Hakan Laçin)
GOL: Dk.49 Salih Kemaneciler (Çanakkale)
K-Pet Birinci Lig’in 24’üncü haftasında Göçmenköy, Çanakkale’yi konuk etti. Uzun bir aradan sonra esas sahasına dönen Göçmenköy, karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılmak zorunda kaldı. Çanakkale’nin golü 49’uncu dakikada Salih Kemaneciler’den geldi. Karşılaşma sonrasında Çanakkale 25 puana ulaşırken, Göçmenköy 32 puanda kaldı.
Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI