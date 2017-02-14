Açılış golü Loizou’dan

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Uzun bir aranın ardından yeniden maçlara ev sahipliği yapmaya başlayan Üner Berkalp Stadı’nda geçtiğimiz hafta Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini Kıbrıslı Rum oyuncu Charalampos Loizou ve İltaç Keçeli kaydetti. Devre arasında Baf Ülkü Yurdu’nun kadrosuna kattığı Kıbrıslı Rum oyuncu Loizou, ligde şu ana kadar 3 kez giydiği Baf Ülkü Yurdu forması ile 2 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı. Kıbrıslı Rum oyuncu, Üner Berkalp Stadı’nın açılmasıyla birlikte stattaki ilk golü kaydederek tarihe geçti.

Dumlupınar maçında da gol sevinci yaşadı

Ligin 17’nci haftasında Ayanni Stadı’nda Dumlupınar’ı konuk eden Baf Ülkü Yurdu, o karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Kıbrıslı Rum oyuncu Charalampos Loizou takımının ilk golünü kaydetmişti. Oyuncu aynı zamanda ikinci devrede takımının ilk golünü atan oyuncu da oldu.