Açılış Avenida ve YDÜ’den

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslarası Dr. Suat Günsel Kupası” Basketbol turnuvası yoğun katılımla başladı.

NEU RA25 Spor Salonu’nda yer alan turnuvanın açılışına, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazaları Derneği Başkanı Çelen Oben, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, spor yazarları, milletvekilleri ile basketbol severler katıldı. Basketbol severlerin yoğun ilgi gösterdeği turnuvanın açılışı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın hava atışı ile başladı.

Avenida G.Saray’ı yendi: 65-52

Turnuvanın açılış maçında Galatasaray ile İspanya’nın CB Avenida takımı karşı karşıya geldi. CB Avenida Galatasaray’ı 65-52 mağlup etti. Galatasarayın maçın ilk altı dakikasında hiç skor bulamadığı seride periyotlar 23-15- 43-31, 55-46 ve 65- 52 CB Avenida’nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadeleye hızlı başlayan İspanyol temsilcisi Avenida, boyalı alandan bulduğu basketlerle 15-0 öne geçti. Adaora Elonu ile Erika De Souza’nın dış atışlardan ve pota altından bulduğu sayılar ile ilk periyodu 23-15 önde bitirdi.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Avenida, Asurmendi ve Elonu’nun sayılarıyla farkı daha da açtı ve skoru 29-17 yaptı. Epoupa ve Özge ile üst üste üçlükler bulan Galatasaray, skoru 33-27’ye getirdi. Oyun ve skor üstünlüğünü kaybetmeyen İspanyol temsilcisi devreye 43-31 önde girdi.

Üçüncü periyotun başlarında Givens ve Elonu ile basketler kaydeden Avenida, farkı 19’a çıkararak 52-33 yaptı. İyi hücumu periyot boyu sürdüren mavi-beyazlılar, periyotu 55-46 önde tamamladı.

Son periyota her iki takım da savunmada etkili başlarken periyotun ilk beş dakikası 61-48 Avenida üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın son bölümünde Galatasaray’ın farkı kapatmasına izin vermeyen İspanyol temsilcisi Avenida, parkeden 65-52'lik skorla galip ayrıldı.

Avenida’da ; Adaore Elonu 17 sayı, Laura Nicholls 10 sayı, Maria Asurmendi 5 sayı, Erika De Souza 6 sayı, D'Andra Moss 5 sayı kaydetti.

Galatasaray’da; Özge Kavurmacıoğlu 9 sayı, Miray Balotu 11 sayı, Işıl Alben 7 sayı, Jelena Dubljevic 9 sayı, Gizem Başaran 8 sayı, Merve Uygül 4 sayı, Chatilla Van Gransven 4 sayı elde etti.

YDÜ’den galibiyetle başlangıç: 60-58

Turnuvanın ikinci maçında ise ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı USK Prag takımıyla karşılaştı. Maçtan Yakın Doğu Üniversitesi 60-58 üstünlükle ayrıldı.

Çekişmeli ve sert geçen maçın ilk periyodu 12-12 eşitlikle tamamlanırken ikinci periyot 28-23 üçüncü periyotta 45- 37 USK Prag üstünlüğü ile tamamlandı. Skorun dört kez eşitlendiği son periyotta rakibi ile farkı kapatan Yakın Doğu Üniversitesi son saniyede Quanitra Hollingsvorth’un hücum ribaundundan bulduğu sayı ile maçtan 60-58 galip ayrıldı.

Geçen sezon kazandığı üç kupa ile ligi lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi sezon öncesi hazırlık turnuvasında çıktığı ilk maçında da galibiyeti elden bırakmadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kuanitra Hollingsvorth 15, Kim Mestdagh da 11 sayı ile en skorer isimler oldular. Cansu Köksal 10, Ann Wauters ile Olcay Çakır ise 8’er ribaunt elde etti. Elin Debrink ise 5 asist kaydetti.

Turnuvada bugün

Turnuvanın ikinci gününde ilk karşılaşma saat 17:15’de Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Galatasaray arasında oynanacak. Günün ikinci maçında ise saat 19:30’da Yakın Doğu Üniversitesi ile Belçika’nın Castors Braine Takımı karşı karşıya gelecek.