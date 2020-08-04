Açılıma hazırız

Dila ŞİMŞEK

Eğitim ve Kültür Bakanlığı, henüz okulların açılımıyla ilgili önerileri duyurmasa da, 1 Eylül’de açılış sinyalini verdi.

YENİDÜZEN’e konuşan özel okulların yetkilileri, Bakanlıktan henüz bir genelge gelmediğini, ancak şimdiden kendi tedbirlerini aldıklarını anlattı.

Yetkililer, sosyal mesafeden maskeye, okul servislerinden hijyene aldıkları tüm geniş çaplı önlemleri anlattı.

TED Koleji, Necat British Okulları ve Girne Amerikan Koleji yetkililerine gün boyu ulaşılamadığı için görüş alınamadı.

Özel okullarda, sınıflarda sayının yarı yarıya düşeceği, öğrencilerin tekli sıralarda oturacağı belirtilirken, maske kullanımında hassasiyet gösterileceği de vurgulandı.

Okul servislerinde de mesafeli oturuma dikkat edileceği ifade edilirken, okulda yemekhane, koridor, tuvalet ve oyun alanları gibi ortak alanlarda, küçük gruplar halinde, sırayla kullanılacağı kaydedildi.

Özel okulların sorumluları, olası bir ikinci dalga durumunda uzaktan eğitime tamamen hazır olduklarını belirterek, öğretmenlerin de öğrencilerin de bu konuda organize olduğunu söyledi.

Öğrenciler ve velilere yeni kuralların aktarılacağı dile getirilirken, okulda dezenfektan ve temizlik kurallarına çok daha fazla dikkat gösterileceği de vurgulandı.

Kıbrıs Doğa Okulları Koordinatörü Orhan Süslü:

“Okullar yarın bile açılsa hazırız”

Kıbrıs Doğa Okulları Koordinatörü Orhan Süslü, hem dünyadaki, hem de Türkiye’deki okulların açılımları ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, “Okullar yarın bile açılsa hazırız” dedi. Ailelerle okul yönetiminin işbirliği içinde olması gerektiğine dikkat çeken Süslü, aynı velilerin çocukları okuldan alması gerektiğini söyledi. Süslü, “Maske kullanımına tamamen dikkat edeceğiz. Düzenli olarak dezenfektanla temizlik de yapılacak. Eğitim Bakanlığı henüz bir genelge yayımlamadı, onların açıklamalarını izleyip uyarlayacağız. Ancak kendi önlemlerimizi de almış durumdayız” dedi.

Süslü, okulun gerek uzaktan gerek ise yüz yüze eğitime hazır olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü:

“Öğrencilerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturacak”

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Eğitim Bakanlığı’nın genelgesine ve Eylül’deki salgın durumuna göre yeni kararlar üretebileceklerini belirterek, uzaktan eğitime de, yüz yüze eğitime de hazır olduklarını söyledi. Aligüllü, okullar açıldığında hijyen kontrollerinin ve günlük dezenfektanların yapılacağını dile getirerek, “Öğrencilerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturacak. Zaten sınıflarımızda tekli masa ve sandalyeler mevcuttur. Sınıflarımız normalde 20 kişi, ancak sınıfta sayıyı yarı yarıya düşürmeye de hazırız” şeklinde konuştu.

English School of Kyrenia (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Nevzat:

“Okuldaki tüm sistemimizi salgına göre yeniden uyarladık”

English School of Kyrenia (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Nevzat, salgın sürecinde Dünya Sağlık Örgütü ile gelişmiş ülkelerdeki okullara yönelik önerileri sürekli izlediklerini belirtti. Nevzat, 1 Eylül’de tüm öğrencilerin okula başlamayacağını, okula dönüşleri kalabalık yaratmamak için farklı günlere böldüklerini ifade etti. “Okulumuz zaten devamlı temizleniyor ancak önemli olan çocuklarımıza da hijyeni ve salgını iyice anlatmak, nasıl korunacakları hakkında bilgilendirmek… Okuldaki sağlıkçılarımız da çocuklara yapmaları gereken her şeyi anlatacak. Uyulması gereken kurallarla ilgili çok uzun bir liste hazırladık. Bu koridorda bulunmalarla, yemekhane ve ders saatleri, bahçede bulunma saatlerini kapsamlı olarak anlatıyor. Okuldaki tüm sistemimizi salgına göre yeniden uyarladık. Açılıma tamamen hazırız” diye anlattı.

Levent Schools Müdür Vekili Serkan Biran:

“Okul servislerindeki oturumdan, maske kullanımına kadar birçok düzenleme yaptık”

Levent Schools Müdür Vekili Serkan Biran, sınıftaki öğrenci sayısını yarı yarıya çekeceklerini ifade ederek, masaların tekli ve arada birer metre mesafe olduğunu belirtti. “Okula giriş çıkışları, koridor ve tuvaletlerin kullanımını tamamen düzenleyeceğiz. Yemeklerin küçük gruplar halinde sırayla alınmasını sağlayacağız. Beden eğitimi önceden kalabalık olarak salonda yapılırdı, yine sayıyı azaltmaya gideceğiz. Okul servislerindeki oturumdan, maske kullanımına kadar birçok düzenleme yaptık. Ailelerle de bayramdan sonra görüşerek onları bilgilendireceğiz” dedi. Uzaktan eğitime de hazır olduklarını söyleyen Biran, Eğitim Bakanlığı’ndan henüz bir genelge gelmediğini, ancak yapılacak duyuruları takip edeceklerini kaydetti.