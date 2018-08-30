Acılı aileden Yusuf Hüdan’ın ölümü ile ilgili ‘ihmal’ iddiası: Polise suç duyurusu

Girne’de özel bir hastaneye kaldırılan, ardından da ambulansla götürüldüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden 48 yaşındaki Yusuf Hüdan’ın ailesi, ‘ihmal’ iddiasıyla polise suç duyurusunda bulundu.

Ayşe GÜLER

Girne’de özel bir hastaneye kaldırılan, ardından da ambulansla götürüldüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden 48 yaşındaki Yusuf Hüdan’ın ailesi, ‘doktor ihmali’ iddiasıyla polise suç duyurusunda bulundu.

Uzun yıllar Kyrenia Off-Road Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapan, aynı zamanda derneğin kurucu üyesi de olan Hüdan’ın ölümünde doktor ihmali olduğunu iddia eden aile, geçtiğimiz Pazar günü Lefkoşa Adli Şube Amirliği’ne başvurdu.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Polis Basın Subaylığı, Hüdan’ın ölümü ile ilgili, ailenin yaptığı başvuru sonrasında 26 Ağustos tarihinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ise Hüdan’ın ölümü ile ilgili herhangi bir başvurunun bakanlığa iletilmediğini söyledi, gerekli başvurunun yapılması halinde de konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını dile getirdi.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI: ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI… YENİDÜZEN’e bilgi veren Polis Basın Subaylığı, Hüdan’ın ölümü ile ilgili, ailenin yaptığı başvuru sonrasında 26 Ağustos tarihinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hüdan’ın ailesinden suç duyurusu…

Acılı aile, Hüdan’ın ölümünün ardından Lefkoşa Adli Şube Müdürlüğü’ne giderek, doktorla ilgili ‘yeterli ilgiyi göstermediği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 26 Ağustos tarihinde yapılan şikayet sonrasında polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözler İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda…

Hüdan’dan otopsi sonucunda alınan doku örnekleri ise İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gelecek sonuç, Adli Ölüm Tahkikatı’nda etkili olacak.

Sağlık Bakanlığı: Gerekli başvuru yapılırsa, soruşturma başlatılır

Sağlık Bakanlığı ise Hüdan’ın ölümü ile ilgili herhangi bir başvurunun bakanlığa iletilmediğini söyledi, gerekli başvurunun yapılması halinde de konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını dile getirdi.

Ailenin iddiaları neler?

Hüdan’ın ölümünde ihmal olduğunu iddia eden ailesi, dün sosyal medya aracılığıyla ‘İhmal yine can aldı’ başlığıyla duyuru yayınladı.

Bildiride olay günü yaşananlar dakika dakika anlatıldı, ‘Artık analar, eşler, çocuklar ağlamasın… Artık dur diyelim!’ mesajı paylaşıldı.

Bildiride, 26 Ağustos Pazar günü saat 10.05 sıralarında Hüdan’ın eşine göğsünde ağrı olduğunu söylediği, bunun üzerine Girne’de özel bir hastaneye gittikleri ifade edildi.

Yola çıkmalarının ardından hastaneye önceden bilgi verildiği, saat 10.20’de Hüdan ve eşinin hastanede oldukları aktarıldı.

Hastaneye gittiklerinde, kardiyolog doktorun odasından çıkmadığı, bir hemşire tarafından Hüdan’a 15-20 dakika EKG çekilmeye çalışıldığı, bu sırada halen söz konusu kardiyolog doktorun hastanın yanına gitmediği, hemşirenin EKG sonuçlarını pratisyen hekime göstermek zorunda kaldığı da iddia edildi.

Pratisyen hekimin EKG sonucunun ‘temiz’ çıktığı yönünde bilgi verdiği, ardından da Hüdan’a kan tahlili yapıldığı belirtildi.

Bu sırada Hüdan’ın kalp krizi geçirdiği, doktorun Hüdan’ın yanına gelmediği, odasında sohbet ettiği iddia edildi.

Yaşananlar üzerine Hüdan’a iğne yapıldığı, tahliller 40 dakika sonra çıkacağına dair bilgi verildiği, bu sırada Hüdan ve eşinin hastane girişindeki kanepede oturduğu, doktorun halen kendileriyle ilgilenmediği, bu sırada Hüdan’ın fenalaştığı aktarıldı.

Hüdan’a müdahalede 40-45 dakika geç kalındığı, eşinin çığlık atması üzerine söz konusu kardiyolog doktorun odasından çıktı, ambulansı arayarak Hüdan’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ifade edildi.