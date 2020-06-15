“Acilen yol haritası oluşturulmalı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirus (COVİD-19) salgınının, ülke ekonomisine de ciddi zararlar verdiğini, yükseköğrenim ve turizm sektörlerinde yaşanan sorunların iç piyasadaki talebi çok ciddi oranlarda düşürdüğünü, global ticarette yaşanan sorunlar ve yavaşlamanın da ülkeyi etkilediğini kaydetti.

Odadan yapılan açıklamada, İkinci Ekonomik Paket’in “hüsranla sonuçlanmaması” için reel sektör ile istişare içerisinde, sektörün sorunlarına çözüm olacak bir paket yaratılmasının önem taşıdığı belirtilerek, odanın önerilerine de yer verildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “pandemi sürecinde, ülkeden ayrılan işçi, öğrenci ve yaşayan sayısı 45 bin kişi olduğu, ülke nüfusunun yüzde 17’sinin ülke dışında bulunduğu, ekonominin çarpan etkisiyle küçüldüğü” belirtilerek, “Turizm ve diğer alanlardaki kayıp ölçüler dışındadır. Diğer yandan, artan döviz fiyatları da ekonomiye adeta son darbeyi vurmuştur. Genel durum içler acısıdır.” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada şu iadelere de yer verildi:

“Her şeye rağmen umudumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Ancak umudun sürebilmesi hükümetin sağlık alanında ortaya koyduğu performansı ekonomi alanında da göstermesi ile mümkün olacaktır. Reel sektörün daha fazla zarar görmesinin engellenmesi, ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması için acilen bir yol haritasının oluşturulması, hükümet tarafından reel rektörü destekleyici adımların planlanması ve ivedilikle bunların hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

Bugüne kadar atılan adımların ekonomik sorunlara çare olamadığı öne sürülen açıklamada, yakın gelecekte ötelenen ve işlemeye devam eden faizler ve diğer yükümlülüklerin zaten küçülmüş olan ekonomi içerisinde ödeme darlığına düşülmesine neden olacağı belirtildi.

“Ciddi sıkıntılar ve iflasların olması kaçınılmaz görünmektedir. Hükümetin önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağını beyan ettiği İkinci Ekonomik Paket’in de benzer şekilde hüsranla sonuçlanmaması için reel sektör ile istişare içerisinde, sektörün sorunlarına çözüm olacak bir paket yaratılması büyük önem taşımaktadır.” denilen açıklamada odanın önerilerine yer verildi.

Öneriler arasında, işletmelerin finansman ihtiyacı için bir yıl ödemesiz 36 ay / 48 ay vadeli faiz destekli kredi imkânı sağlanması, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları gibi devlete karşı yükümlülüklerin yılsonuna kadar devlet tarafından karşılanması yer alıyor.

Son aylarda petrol fiyatlarındaki düşüşler de göz önünde bulundurularak, elektrik fiyatlarının düşürülmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, elektrik birim fiyatlarının gerekirse sübvansiye edilerek 60 kuruş/kW olacak şekilde güncellenmesi talep edildi.

Bin beş yüz TL’lik maaş desteğinin tüm çalışanlar için yılsonuna kadar devam etmesi istenilen açıklamada, geçmiş dönemin koşullarına göre düzenlenen ve rekabet gücünü aşağıya çeken bazı yasal düzenlemelerin de günün koşullarına göre ivedilikle yeniden düzenlenmesi talep edildi.

Ekonomik politikalar oluşturulurken yalnızca kamu sektörü ve kamu bütçesi üzerine odaklanmamak gerektiği; toplumun refahı ve geleceği için ekonominin bir bütün olarak, bilimsel yöntemlerle ele alınması ve reel sektörün yeniden ayağa kaldırılması için gereken tüm adımların cesurca atılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “İyi niyetimizi korumak istiyoruz. Yapıcı bir şekilde kimse ile kavga etmeden, uzlaşıcı bir dille sorunlarımızı ortaya koymaya da devam ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki; sektörümüzün artık yaşamsal hale gelen bu sorunlarına duyarsız kalındığını görürsek, duruşumuzu netleştirmeyi de iyi biliriz.” denildi.