‘Acil’de grip mesaisi

Sağlık Bakanlığı tarafından üç gün önce hizmete giren “Gribal Enfeksiyon Polikliniği”ne üç günde 100 kişi başvurdu. Acil Servis'e ise günde 400-600 hasta başvuruyor, bunların 100’ünün şikayeti yine “grip” oluyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI… Sağlık Bakanlığı olarak elimizde anti viral ilaçlar mevcuttur. Bu konuda her hangi bir sıkıntı söz konusu değildir.

AKŞAMDAN SABAHA BEKLEYENLER VAR… Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel, Aralık sonu ağır grip vakalarının artarak devam ettiğini, polikliniklerde yaşanan randevu sistemi nedeniyle grip başvurusu ile vatandaşların acile koştuğunu, yaşanan yığılma nedeniyle akşamdan gelen hastaların sabaha kadar beklemek zorunda kaldığını söyledi.

VUDALI: “DOMUZ GRİBİ YOK”… Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı: “H1N1 artık domuz gribi olarak adlandırılmıyor. Mevsimsel griptir. Domuz gribi diye bir şey yok halkı paniğe sokmayın.

Devrim DEMİR

Dirençli yüksek ateş ve öksürük şikayetinin ağır bastığı, “gribal enfeksiyon” özellikle çocuklarla yaşlıları perişan etti. Sağlık Bakanlığı tarafından üç gün önce hizmete giren “Gribal Enfeksiyon Polikliniği”ne üç günde 100 kişi başvurdu. Acil Servis'e ise günde 400-600 hasta başvuruyor.

Acil Servis’ten ayrı bir bölümde grip şikâyetlerine, Göğüs hastalıkları, Enfeksiyon hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Dahiliye doktorları müdahale ediyor.

“Gribal Enfeksiyon Polikliniği”ne günde 25 hastanın başvurduğu öğrenilirken, enfeksiyon riski olanlara yatılı tedavi uygulanıyor.

Acil’de yığılma devam ediyor

Aralık ayından bu yana grip şikâyeti ile acil servise başvuran hastalara daha iyi hizmet sunmak için açılan “Gribal Enfeksiyon Polikliniği” Acil Servis’in yükünü almaya çalışıyor…

Günde 400-600 arası hastanın başvurmaya devam ettiği Acil Servis’e sadece sabahları 100’den fazla grip başvurusu yapıldığını ifade edilirken, akşamları da sayının düşmediği belirtiliyor.

Gelen ağır vakalar gerekli müdahalenin yapılması ile müşahede altına alınırken, nipeten daha iyi durumdaki hastaların grip şikâyeti ile başvurduğu acil serviste oluşan yığılma hemen her gün kaosa neden oluyor.

Günde 400 ile 600 arası şikayet

YENİDÜZEN’e konuşan Acil Tıp Uzmanı Ziba Yücel, Acil Servis’in total günlük hasta sayısının 400 ile 600 arasında olduğunu ifade etti.

Yücel, sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında 200 hastanın, 16.00’dan sonra 300- 400 arası hastanın başvuru yaptığını ifade etti.

Yüzden fazlası sadece grip başvurusu için gidiyor

Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel, sabah gelen hastaların yüzden fazlasının grip başvurusu ile geldiğini, saat dörtten sonrada durumda bir değişiklik olmadığını hastaların ağır olanlarını ise gerekli müdahalenin ardından servislerde yatılı olarak tuttuklarını kaydetti.

Zatüre şikayeti ile gelen hastaların da olduğunu sözlerine ekleyen Yücel, Aralık sonu soğuk algınlığı şikayetiyle hasta sayısında bir artış yaşandığını gözlemlediklerini söyledi.

Yücel: Olumsuz bir durum yaşamayan hastalar polikliniğe başvursun

Doktor Yücel, vatandaşın grip sebebiyle hastaneye başvurduklarını Acil Servis’te tıkanlık olunca ciddi bir kaos yaşandığını yer sıkıntısının çok fazla olduğu Acil servis’te bir çok hastanın koridorda beklediğini kaydetti.

Yücel, “Artan grip salgını başvuranlarını en aza indirmek için Bakanlığımız ayrı bir polikliniği devreye koydu. Ancak oraya ulaşmadan hasta yine buradan geçiyor. Bağışıklık sistemi düşük olmayan, belirli bir sağlık problemi yaşamayan yaşlılar ve çocuklar dışında ciddi enfeksiyon geçirmeyen hastalarımız polikliniğe başvursun. Acil Servis’te yaşanan tıkanlık, hem hastalar için hem doktorlar için çok zor. Doktor kaos nedeniyle, hastaya gereken zamanı ayıramıyor” dedi.

Yaş ortalaması 40

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, Gribal Enfeksiyon Polikliniği hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Acil Servis’te yaşanan yığılmaya karşı ayrı bir servis olarak hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Vudalı, dört ayrı bölüm doktorunun hafta içi 17.00- 20.00 ile hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini söyledi.

Çocuk ve yaşlıların yanı sıra özellikle 40 yaş ortalamasının servise grip şikâyeti ile başvurduklarını kaydeden Vudalı, her gün ortalama 25 kişinin başvuru yaptığını kaydetti.

Üç günde 100 başvuru

Hafta sonu ve hafta içi her gün yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gelen vatandaşların enfeksiyon riski olanlara yatılı tedavi uygulandığının altını çizen Doktor Emre Vudalı, son üç günde 100 kişinin “Gribal Enfeksiyon Polikliniği” Servisine başvurduğunu belirtti.

Vudalı: Yoğunluk giderek azalıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, geçtiğimiz haftalara göre yoğunluğun azalmaya başladığını belirterek, özellikle okulların ara tatile girmesi ile daha da azalma yaşanacağını belirtti.

Vudalı hastaları uyardı

Grip tedavisinin antibiyotik ilaçlarla tedavi edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Emre Vudalı, hastaların dikkatli olmalarını ve grip dönemi öncesi mutlaka aşı yapılması gerektiğine dikkati çekti.

“Riskli gruplar derhal hastaneye başvursun”

Risk gruplarındaki kişilerin grip belirtisi karşısında derhal polikliniğe başvurmaları gerektiğine de değinen Vudalı, hastalığın riskli kişilerde ilerleme ve ölün oranının yüksek olduğunu ifade etti.

Doktor Vudalı, grip olma durumunda, iki yaş altı, 65 yaş ve üstü, astım, diyabet, böbrek ve kalp hastalarının öncelikli olarak gecikmeden başvuru yapmaları gerektiğini kaydetti.

Vudalı: “Domuz gribi yok, halkı paniğe sokmayın”

Domuz gribi şüphesi ile devlet ve özel hastanelere başvuran birçok kişinin mevsimsel gribe yakalandığını kaydeden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, “Domuz gribi diye bir tanım yoktur. Dünyada ne domuz gribi ne de kuş gribi vardır. H1N1 diye adlandırılan domuz gribi 2009 yılında çıkmıştı ancak bugün H1N1 mevsimsel griptir. Hastaneye başvurularda artış yoktur, ‘Domuz gribi’ deyimi ile halk boşu boşuna paniğe sürüklenmesin. Mevsimsel bir hastalıktır, bu şikayeti olanlar “Gribal enfeksiyon polikliniğine” başvurabilir” dedi.

Özel hastane Başhekimleri ne dedi?

Ozankay: “Her yıl Ocak ayında görülür bu yıl erken başladı”

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Mağusa Yaşam Hastanesi Başhekimi Türker Ozankay, grip salgınını ‘İnflüensa’ mevsimsel grip olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Ozankay, “Alt gruplarında domuz gribi, kuş gribi gibi isimleri var. İnflüensa tedavisi standarttır, özellikle domuz gribi midir veya başka bir grup mudur araştırmasını yapmıyoruz.

Bu standart tedavide kullanılan bir ilaç var, inflüensa testi pozitif çıkanlar veriyoruz, aynı zamanda yakınında olan kişilere de veriyoruz çünkü koruyucu bir ilaçtır. Böyle bir salgın var buna influensa epidemisi diyoruz. Bu ilacı koruyucu olarak verip hastalığın yayılmasını önlüyoruz. Her sene ocak ayının sonlarında bu salgın görülür ama bu yıl daha erken başladı. Yüksek ateşli hastalar müracaat edince hemen gerekli testleri yapıp tedavi düzenliyoruz.

Bu sene vaka sayısı çok fazla, bazı gün 10 tane bazı gün 4,5 vaka geliyor” dedi.

“Her yıl aşı yaptırın”

Ozankay, “Bu salgını yapan virüsün tipi, bazı yıllarda çok ağır hastalandırıyor, bu yılki virüs hızlı yayılmasına rağmen ağır hastalandırma özelliği çok yok.

Hastanemizde herhangi bir ölüm olayı yaşanmadı. Bir veya iki vakanın ada genelinde hayatını kaybettiğini biliyorum. Biz her yıl ekim ayında hastalarımıza, yakınlarımıza, personelimize grip aşısı yapıyoruz. Bu aşıyı yaptığımız hiç kimsede infülensa salgını görülmedi. Muhakkak her yıl küçük büyük herkesin inflüensa aşısı yapması gerek.

Bu ilaç Türkiye’de tüm eczanelerde reçetesiz olarak satılırken, burada satılmıyor. Şu an sağlık bakanlığı deposunda bu ilaç bulunuyor ve uygun görülen hastanelere veriliyor. Ama enfeksiyon zincirinin kırılması için bu ilaç çok önemli.

Bakanlıktan bize gönderilen yazıda bazı doktor dallarının kullanabileceği belirtiliyor. Bence bu çok yanlış.”

Erkmen: Yatılı ve ayakta tedavi uyguladık

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen, Ocak ayı içinde bir iki tane yüksek ateş şikâyeti ile gelenlere ayaktan gerekenlere ise yatılı tedavi uyguladıklarını belirtti.

Gülmez: Herhangi bir başvuru yapılmadı

Kolan British Hospital Hastanesi Başhekimi Harun Gülmez ise, H1N1 şikayeti ile ilgili herhangi bir başvurunun hastanelerine yapılmadığını ve bu şikayetle ilgili her hangi bir hastanın yatılı tedavi görmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı artış gösteren griple ilgili yazılı açıklama yaptı:

"Halkımız grip konusunda tedirgin olmasın"

"Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda gerekeni yapmaktadır"

“Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar” yasasının geçmesiyle birlikte, ülkemizde herhangi bir salgın hastalık sözkonusu olduğu zaman Enfeksiyon Komitesi toplanarak, alınması gereken önlemler ve izlenecek yol konusunda birtakım kararlar almakta, uygulamaya koymaktadır.

Grip vakalarının ortaya çıkması ile birlikte, Enfeksiyon Komitesi, ocak ayı başından beri düzenli olarak “gribal hastalıklar” başlıklı dizi toplantılar gerçekleştirmiştir. Komitenin aldığı kararlar doğrultusunda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde Grip Polikliniği kurulmasına karar verilmiştir. Bu konudaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Grip Polikliniği, en erken zamanda, muhtemelen hafta başına kadar hizmet vermeye başlayacaktır. Enfeksiyon, Göğüs hastalıkları uzmanları, yetişkinlere poliklinik hizmeti verecektir. Bunun yanında çocuk hastalıkları uzmanlarınca da bir çocuk polikliniği oluşturulacaktır. Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde ise, yaklaşık bir haftadır, saat 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Grip Polikliniği hizmet vermektedir.

“Mevsimsel griptir”

Şu anda ülkemizdeki grip, mevsimsel griptir ve vakaların tamamı geçtiğimiz 2018-2019 grip mevsiminde görülen, H1N1 ve H3N2 virüsleri ile aynıdır. Bugüne kadar geçmiş yıllarda görülen Influenza virüsü dışında farklı bir türe rastlanılmamıştır.

Rahatsızlığın belirtileri, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanması, baş ağrısı, ateş şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Risk grubunda olmayan kişiler evlerinde dinlenerek, başka kişiler ile temastan kaçınarak/ki bu bulaşı önlemek açısından önemlidir, bol sıvı tüketerek ve gerektiğinde ateş düşürücü alarak tedavi olabilirler. Mevsimsel grip, viral bir hastalık olduğundan antibiyotik kullanımının etkili olmayacağı akılda bulundurulmalıdır. 72 saat içerisinde iyiye gidiş görülmezse bir doktora başvurulmalıdır. Ancak risk gurubu oluşturan kişilerde öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanması baş ağrısı ateş eklem ağrıları gibi belirtiler ortaya çıktığı zaman, vakit kaybetmeden bir hekime ulaşılmalıdır. Risk grubundaki kişiler, toplu yaşama alanlarında mümkün oldukça bulunmamalıdır.

Risk grubundaki kişileri sıralayacak olursak;

• 2 yaşın altındaki çocuklar

• 65 yaş ve üzeri kişiler

• Bakımevinde kalanlar

• Kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı olanlar

• Astım ve kronik akciğer hastalığı olanlar

• Aşırı kilolu olanlar

• Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar

• Kan hastalığı olanalar

• Şeker hastalığı olanlar

• Norolojik hastalığı olanlar

• Sağlık çalışanları

• 6 ay - 18 yaş arasında olup sürkelia spirin kullanması gereken çocuklar

• Sağlık çalışanları

Gripten korunmanın en etkin yolu Eylül/Ekim ayları gibi aşı yaptırmaktır. Almamız gereken tedbirleri şöyle özetlersek;

Grip olan kişiler evde kalıp dinlenmeli, özelikle toplu alanlarda, sinema, kafe gibi mekanlarda bulaşı engelleme adına bulunmamalıdır.

-Hasta olan çocuklarımızı iyileşme gerçekleşene kadar okullara/kreşlere göndermemeliyiz.

Gripten korunmanın en etkin yollarından biri ise ellerimizi sık sık yıkamak ve kirli ellerle yüzümüze temas etmemektir. Maske kullanmak da gripten korunmak ve hasta isek başkalarına bulaşı engellemek için önemlidir.

Sağlık Bakanlığı olarak elimizde anti viral ilaçlar mevcuttur. Bu konuda her hangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda risk grubundaki kişilere enfeksiyon, göğüs ve çocuk uzman hekimleri tarafından, yazılan reçeteler ile ilaç temin edilebilmektedir.

Halkımızın bu konuda tedirgin olmasın. Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda gerekeni yapmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü

Savaşay Uludağ

Fotoğraf: Burçin AYBARS