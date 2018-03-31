Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Aplıç ve Derinya geçiş noktalarının en erken zamanda ve eşzamanlı olarak açılmasını istediklerini, aksini kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.



Dernek Başkanı M. Türkay Fotalı, yazılı açıklamasında, Lefke halkının Lefke-Aplıç geçiş noktalarının açılmasını 23 yıldır istediğini ve bu yönde girişimler yaptığını kaydetti ve Lefke Aplıç geçiş noktası açılmadan hiç bir geçiş noktasının açılmasını istemediklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerine Aplıç geçiş noktasıyla Derinya geçiş noktalasıyla birlikte açılacağı yönünde söz verdiğini de savunan Fotalı, “Aplıç’ın daha önce açılmasını istemiyoruz. Açılacaksa eşzamanlı açılsın” dedi.



Aplıç’ta asfalt çalışmasının tamamlandığını, polis ve gümrük odalarının yapımının beklendiğini ifade eden Fotalı, “daha fazla oyalanmak istemediklerini” de dile getirdi.

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