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"Açılacaksa eşzamanlı açılsın"

"Açılacaksa eşzamanlı açılsın"

Denizli Gemikonağı Kalkındırma  Derneği, Aplıç ve Derinya geçiş noktalarının en erken zamanda ve  eşzamanlı olarak açılmasını istediklerini, aksini kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

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Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Aplıç ve Derinya geçiş noktalarının en erken zamanda ve  eşzamanlı olarak açılmasını istediklerini, aksini kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

Dernek Başkanı M. Türkay Fotalı,  yazılı açıklamasında,  Lefke halkının Lefke-Aplıç geçiş noktalarının açılmasını 23 yıldır istediğini ve bu yönde girişimler yaptığını  kaydetti ve  Lefke Aplıç geçiş noktası açılmadan hiç bir geçiş noktasının açılmasını istemediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın  kendilerine Aplıç geçiş noktasıyla Derinya geçiş noktalasıyla birlikte açılacağı yönünde söz verdiğini de savunan Fotalı, “Aplıç’ın daha  önce açılmasını istemiyoruz. Açılacaksa eşzamanlı açılsın” dedi.

Aplıç’ta asfalt çalışmasının tamamlandığını, polis ve  gümrük odalarının yapımının beklendiğini ifade eden Fotalı,  “daha fazla oyalanmak istemediklerini” de dile getirdi.

Foto: Arşiv

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