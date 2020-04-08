Acil servis ücretsiz

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin acil servislere başvuracak hastaların ayaktan ücretiz sağlık hizmeti alabileceği hatırlatıldı.

Her iki hastanenin de kanser ve diyabet hastalarına, hamilelere rutin muayene ve laboratuvar tetkikleri konusunda da ücretsiz hizmet sunulduğu belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, bu hastanelerin acil servislerine, öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayeti bulunanlar haricinde tüm hastaların başvurabileceği kaydedildi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, acil servislerle şu bilgiyi verdi:

“Acil servislerimize başvuran hastalarımızın ilk tanı için gerekli olan doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri ve radyolojik işlemleri yanında, ayaktan alacakları tedavi hizmetleri için gerekli olan her türlü medikal işlem ücretsiz hizmetler kapsamındadır.”

YDÜ Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen ise özellikle kanser hastalarına, diyabet hastalarına ve hamilelere pandemi süresince ücretsiz muayene imkanı sağladıklarını belirtti.

Yenen şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemi süresince her iki hastanemizde bu hastalarımızın muayeneleri ve muayene esnasında gereken rutin tetkikleri ücretsiz olacak. Hastalarımızın hizmetlerden yararlanabilmeleri için ise üniversite hastanelerimizden randevu almaları yeterlidir.”