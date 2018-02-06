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Acil Kriz masasından iki karar

Acil Kriz masasından iki karar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda oluşturulan ve bugün ilk toplantısını yapan “Acil Kriz Masası” kısa ve uzun vadede hayata geçirilecek iki karar aldı.

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İş kazalarına bütünlüklü çözüm bulunması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda oluşturulan ve bugün ilk toplantısını yapan “Acil Kriz Masası” kısa ve uzun vadede hayata geçirilecek iki karar aldı.

Buna göre, kısa vadede tehlike tespit edilen inşaatların faaliyetleri durdurulacak, uzun vadedeyse iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümü için komite oluşturulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kararlar şöyle duyuruldu:

“1. Kısa vadede, Çalışma Dairesi tarafından yapılacak denetimlerde; iş sağlığı ve güvenliği açısından  insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde  inşaat faaliyetinin durdurulması.

Bu amaçla yarından itibaren Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılacak denetimlerde  iş sağlığı ve güvenliği açısından ‘hayati tehlike’ tespit edildiği takdirde;   acil önlemleri almayan inşaatlar  Daire tarafından durdurulacak.

2. Uzun vadede, iş sağlığı ve güvenliği  sorunlarının çözümü için  komite oluşturulması. 

Toplantıda bulunan her paydaş örgütün genel başkanı ve Çalışma Dairesi Müdürü’nün katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında bütünlüklü çözüme ulaşılması amacıyla kurumlararası işbirliği, etkin denetim ve haksızlıkların ortadan kaldırılması için  ilgili alt komitelerin oluşturulması kararlaştırılmıştır.”

 

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