Acil kan aranıyor!
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan Güner Çoban isimli hasta için acilen 0 rh + kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan Güner Çoban isimli hasta için acilen 0 rh + kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Çoban’ın yakınları kan verecek olan kişilerin Kan Bankası’na müracaat etmelerini istedi, aileyle 0533 851 51 03 iletişim numarasından irtibata geçebileceği aktarıldı.
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Etiketler : Kan
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