Acil kan aranıyor!

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan Güner Çoban isimli hasta için acilen 0 rh + kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Çoban’ın yakınları kan verecek olan kişilerin Kan Bankası’na müracaat etmelerini istedi, aileyle 0533 851 51 03 iletişim numarasından irtibata geçebileceği aktarıldı.