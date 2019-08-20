Acil kan aranıyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan Senem Şarafat Tulga için çok acil, AB RH+ pozitif veya AB RH – negatif kan arandığı duyuruldu.
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan Senem Şarafat Tulga için çok acil, AB RH+ pozitif veya AB RH – negatif kan arandığı duyuruldu.
Verebilecek olanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na başvurmaları istendi. Daha fazla bilgi için irtibat numarası: 0533 888 13 20
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