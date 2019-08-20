Acil kan aranıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan Senem Şarafat Tulga için çok acil, AB RH+ pozitif veya AB RH – negatif kan arandığı duyuruldu.

Verebilecek olanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na başvurmaları istendi. Daha fazla bilgi için irtibat numarası: 0533 888 13 20