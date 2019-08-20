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Acil kan aranıyor

Acil kan aranıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan Senem Şarafat Tulga için çok acil, AB RH+ pozitif veya AB RH – negatif kan arandığı duyuruldu.

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan Senem Şarafat Tulga için çok acil, AB RH+ pozitif veya AB RH – negatif kan arandığı duyuruldu.

Verebilecek olanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na başvurmaları istendi. Daha fazla bilgi için irtibat numarası: 0533 888 13 20

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