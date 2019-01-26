Açıklamaları güneyde geniş yer aldı

Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün yaptıkları toplantının ardından düzenledikleri ortak basın toplantısındaki açıklamaları ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in değerlendirmeleri Rum basınında geniş yer aldı.



Rum basınından Fileleftheros gazetesi “Arkamızda Tiyatro Oynuyorlar- Çavuşoğlu ve Akıncı, Nakaratı Değiştiriyor ve Başkan Anastasiadis’e Yükleniyor- Temeli, Değiştirmeye Çalışıyorlar” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye ile KKTC’nin, Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesi dışında çözümler aranması ve müzakerelerin temelinin değişmesine ilişkin bir yol çizdikleri iddiasında bulundu.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin, Ankara’nın sahip olduğu niyetlere dair net mesajlar gönderdiğini ileri süren gazete, hem müzakerelerin başarısız olması, hem de rota değişikliği konusunda Anastasiadis’e sorumluluk yüklenmesi senaryosu organize edildiğini öne sürdü.



Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Akıncı ve Çavuşoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesine de yer veren gazete, Akıncı’nın hafızasının kendisini yanılttığı iddiasında bulunan Anastasiadis, 5 Temmuz’da Crans Montana’da sunduğu belgeye atıfta bulundu ve Türkiye’nin Kıbrıs Rum toplumu içerisinde bir bölünme ortamı meydana getirme niyetinde olduğunu öne sürdü.



Rum liderin Çavuşoğlu’nun enerji konusundaki söylemlerine değinmeden Rum tarafının doğal gaz konusundaki programının planlandığı gibi ilerlediğine dikkat çektiği belirtildi.



Kıbrıs Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, bazı Rum siyasi partilerin de TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdiği kaydedildi.



Alithia gazetesi ise Anastasiadis’in açıklamalarına “Hafızası Kendisini Yanıltıyor- Bizi Bölmek İstiyorlar- Anastasiadis’ten Akıncı’ya Hızlı ve Sert Yanıt” başlıklarıyla yer verdi.



Habere göre, Anastasiadis, dün gece yaptı açıklamada, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümünü istemesi halinde, herkesin, bunun kalıcı ve işlevsel bir devlete yol açabilecek bir çözüm olup olmadığını değerlendirmesi için yazılı tezler sunması veya taleplerini yinelemesi gerektiğini ifade etti.



Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söylediklerine ise şu yanıtı verdiği iddia edildi:



“Kıbrıslı Türk lider, 5 Temmuz’da, yani BM Genel Sekreterinin 6 Temmuz’da gelmesinden bir gün önce, BM Genel Sekreterinin değindiği ve Kıbrıs sorununa iki kesimli iki toplumlu bir çözüm bulunmasına ilişkin tüm konularla ilgili olarak, Rum kesiminin önerilerini yazılı olarak sunduğumu unutuyor ve nerdeyse iki yıl sonra, Crans Montana’da güya böyle bir şey önerdiğimi söylemeyi hatırlıyor…”



New York’ta benzer görüşleri Çavuşoğlu’nun da söylediğini iddia eden Anastasiadis, kendisinin buna yönelik düşünce ve tezlerinin ise, yetkilerin olası desantralizasyonu konusunun kendilerini meşgul etmesi gerektiği şeklinde olduğunu kaydetti.



Akıncı’nın gayri resmi görüşme önerisini reddetmediğini ve kendisinin her zaman görüşmeye hazır olduğunu da iddia eden Rum lider, 16 Nisan’da görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’nın fotoğrafçıların bile orada bulunmasını kabul etmediğini ileri sürdü.



Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun dünkü açıklamalarını, “Kıbrıs Rum toplumunda bölünme meydana getirme çabası” olarak değerlendirdi.



Anastasiadis, “Önümüzdeki günlerde Rum kesiminde neler olacağını göreceksiniz, bölünme yaratmaya ve yanıt vermekten kaçınmaya çalışıyorlar. Genel Sekreterin ortaya koyduğu altı noktayla ilgili yazılı önerilerinin ne olduğunu söylemeleri konusunda kendilerine meydan okuyorum. İstedikleri şey Kıbrıs’ın tamamını kontrol etmektir ve bunun kabul edilmesi ise söz konusu değildir” ifadelerini de kullandı.



Gazete, Kıbrıslı Türk Lider Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarına ise manşetten ve iç sayfadan “Ateşler Yaktı, Sonra da Görüşme İstedi- Kıbrıs Türk Lideri Çavuşoğlu’nun da Yardımıyla Başkan Anastasiadis’in İki Devletten Söz Ettiğini İddia Etti” başlıklarıyla geniş yer ayırdı.



Politis gazetesi habere “Gayri Resmi Görüşme İçin Hazırız Diyorlar- Başkan İki Devlet Çözümüyle İlgili İfadeleri Yalan Olarak Nitelendirdi- Akıncı’dan Desantralizasyonu Tartışmaları İçin Başkana Çağrı- İki Devletle İlgili Tartışmalar Yine Ön Planda”, Haravgi ise “Başkan Crans Montana’da İki Devlet Çözümü Ortaya Koydu- Crans Montana’dan Bu Yana İki Devlet Çözümü- Mustafa Akıncı Anastasiadis’in Niyetleri Konusunda İfşa Edici- Başkan Anastasiadis Hafızası Akıncı’yı Yanıltıyor Şeklinde Yanıtladı- Kıbrıs Türk Lideriyle Gayri Resmi Bir Görüşmeye Hazır Olduğunu Söylüyor” başlıklarıyla yer verdi.



