“Açık ve Onurlu” yürüyüş

Kuir Kıbrıs Derneği, 17 Mayıs Organizasyon Komitesi, “Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü” kapsamında “Açık ve Onurlu” sloganıyla bir yürüyüş düzenliyor.

Onur Yürüyüşü Lefkoşa Dereboyu Suitex önünden başlayıp ve Lefkeliler Hanı’nda son bulacak. Yürüyüşün hemen sonrası da müziklerle geç saatlere kadar eğlence ve dans devam edecek. Dernekten yapılan açıklamada “Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli her türlü ayrımcılığa karşı birlikte daha güçlü mücadele etmek için etkinliklerimize ve yürüyüşümüze herkesi davet ediyoruz” denildi.

17 MAYIS ORGANİZASYON KOMİTESİ BİLEŞENLERİ: Kuir Kıbrıs Derneği, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, CTP Gençlik Örgütü, HP-TCEK, Kadın Eğitimi Kolektifi, Toplumcu Demokrasi Partisi TOCEK ve Gençlik Örgütü, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Mesarya Kadınları İnisiyatifi, MAGEM, NEDA ve bağımsız aktivistler.

Fotoğraflar: Devrim Demir- Ülviye Akın Uysal