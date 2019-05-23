‘Açık ve Onurlu’ Sergi EMAA’da

Mustafa Erkan

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ve Kuir Kıbrıs iş birliğiyle LGBTİ bireylere destek amacıyla ‘AÇIK VE ONURLU’ temalı sergi EMAA- Başkent Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. EMAA Başkanı Gökçe Keçecioğlu’nun ‘hoşgeldiniz’ konuşmasıyla başlayan etkinliğe birçok sanatsever ve halk ilgi gösterdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Queer Art etkinliği ile amaçlananlara vurgu yapılırken açıklamada şunlar söylendi; Kimliklerini ve yapıtlarını cesaretle paylaşan hak savunucusu sanatçıların katılımlarıyla, her türlü medyayı kullanarak, sanata kuir bir bakış açısı katan bu sergiyle ses getiren bir toplumsal farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.