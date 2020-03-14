Açık işletmelere müdahale

SAAT 14:50

İLÇE EMNİYET KURULLARI VE BELEDİYELER GÖREVDE OLACAK

İçişleri Bakanlığı, 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar kapsamında İlçe Emniyet Kurullarının her ilçede kapalı olması gereken iş yerleri ile ilgili gerekli denetimleri yapmak üzere Kaymakamlık, Polis ve Belediye Zabıtalarının işbirliği içinde görevde olacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca kapalı olaması gereken iş yerleri ile ilgili gerekli denetimler, İlçe Emniyet Kurullarınca yapılacaktır. Halkımız, Bakanlar Kurulu kararlarına uymayan iş yerleri hakkında ihbarda bulunmak için 7/24 esasına göre çalışacak olan ihbar hatlarına ulaşabilirler.

İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hatları

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8637184

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8690769

Girne İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8592901

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8710556

İskele İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8551179

Lefke İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8500207

İlçe Emniyet Kurullarının dün gerçekleştirdiği toplantılarda her ilçede hijyen, dezenfekte çalışmalarının nasıl sürdürüleceği ve acil belediye hizmetlerinin (sağlık, temizlik, zabıta, salhane, defin, vidanjör ve benzeri acil hizmetler) aksamadan devam edebilmesi, sağlık ve hijyen tedbirlerinin genişletilebilmesi ayrıca kamu sağlığını ön planda tutularak ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak gerekli denetimlerin yapılabilmesi için her belediye kendi idari düzenlemesini yaparak söz konusu görevleri yerine getirecektir.

Bakanlar Kurulu'nun dün gece geç saatlerde aldığı 27 Mart'a kadar özel ve kamuda, market ve eczaneler hariç kapatma kararına karşın bu sabah birçok bölgede bu karara uyulmamıştı.

Çok sayıda özel işletme ve çalışanları karardan sabah haberdar oldu, bir kısmı ise uyarıları dikkate almayarak dükkan açtı.

Hem kendi aralarında, hem de telefonda diğer çalışanlar ve işverenlerle ‘ne yapacağız’ diye konuşan çok sayıda kişi kararı öğrenir öğrenmez işletmelerini kapatırken, bazı belediyeler işletmelerin kapatılması için anons ve uyarılar yaptı.

Kuaför, berber, restoran, kafe, mobilyacı gibi birçok işletmenin açık olduğu gören çok sayıda yurttaş sosyal medyada isyan etti, şikayet edecek merci aradı.

İçişleri Bakanlığı öğleden sonra yaptığı açıklama ile 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar kapsamında İlçe Emniyet Kurullarının her ilçede kapalı olması gereken iş yerleri ile ilgili gerekli denetimleri yapmak üzere Kaymakamlık, Polis ve Belediye Zabıtalarının işbirliği içinde görevde olacağını duyurdu.

Yine marketlere akın…

Bakanlar Kurulu’nun hayatın birçok noktasını etkileyen, 27 Mart’a kadar kamu ve özelde tatil kararı sonrası, halk yine son günlerde yaptığı gibi sabahın erken saatlerinde marketlere akın etti. Marketteki ürünleri stoklar halinde alan tüketiciler, özellikle tuvalet kağıdı, makarna gibi ürünlere yöneldi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre, kamuda sağlık, itfaiye ve polis, özelde ise fırın, market, benzin istasyonları gibi temel hizmet veren kurumların ve işletmelerin ‘İZİN’ kararından muaf olduğu belirtilmişti.

Kermiya’da alışılmış yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı…

Kermiya geçiş noktası, hem güneyin, hem de kuzeyin aldığı kararlar sonrası sessizliğe büründü. Günlük yaşamda oldukça sık kullanılan ve yoğunluğu ile bilinen Kermiya geçiş noktasında, adeta ‘in cin top oynadı’.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Karakol sorumlusu, güneyden sadece KKTC yurttaşı ve çalışma ile oturma izni olan yabancıların geçişine izin verildiğini, geçiş yapan kişilerin 14 günlük karantinaya alınmayı kabul etmekle yükümlü olduğunu söyledi. Güneye ise Kıbrıslıların geçiş yapabildiğini belirten görevli, geçiş izni verilen kişilere durumun açıklandığını, bazı kişilerin karantinayı duyunca geçmemeye karar verip döndüğünü anlattı.

Harmancı: “Açık dükkanları denetliyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, açık kuaför, restoran gibi işletmeler olduğunu söyleyerek, Belediye zabıtalarının ilçe içinde işletmeleri denetleyeceğini ve polise rapor olarak bildireceğini kaydetti. “Lütfen bunun denetim mekanizmaları nasıl olacak ivedi belirlenmeli, insanlarla bire bir temas eden meslekler bunlar, gidenler ayrı vaka! Ama kapalı tutabilmek için denetim mekanizmaları bir an önce oluşturulmalı ve eylem planı duyurulmalı” şeklinde konuştu.

Alsancak Belediyesi uyarılar yapıyor

Alsancak Belediyesi, eczaneler ve marketler hariç tüm işyerlerinin kapatılması için anons yapıyor. Sabah saatlerinde bilgisi olmadığı veya uyarıları dikkate almadığı için işyerlerini açan çok sayıda ışletmeci uyarılıyor.

Camilerde anons yapıldı

Cami mikrofonlarında halka dışarıya çıkılmaması için anons yapıldı.

Açık işletmelere müdahale

Bakanlar Kurulu kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından açık olan birçok iş yeri kapatıldı. İlçe Emniyet Kurulları, İçişleri Başkanlığı’ndaki toplantıda, zabıta ve polisin açık olan işletmeleri kapatmak için görevlendirildiğini belirtti. Saat 14.00'den sonra İlçe Emniyet Kurullarının kararlarının netleşmesi bekleniyor.

Fotoğraflar: Dila ŞİMŞEK / Mert ÖZDAĞ

Görüntü: Mert ÖZDAĞ