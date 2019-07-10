“Açık Hava Yaz Sineması” başlıyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği “Açık Hava Yaz Sineması” etkinlikleri bu akşam saat 21.00’de, senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki “Aile Arasında” filmi ile başlıyor.

Enstitü’den yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca her çarşamba bir filmin gösterileceği yaz sineması etkinlikleri ile hem insanlara alternatif sosyal alan sağlamak hem de kültürümüzde önemli bir yeri bulunan bu geleneği yaşatarak yeni nesillere aktarmak amaçlanıyor.

Film gösterimleri Selimiye Meydanı'nda bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nün avlusunda yer alacak olup, halka açık ve ücretsizdir.

Açık hava yaz sineması etkinlikleri kapsamında gösterilecek diğer filmler şöyle; 17 Temmuz saat: 21:00 “Buğday”, 24 Temmuz saat 21:00 “Üç Yol, 31 Temmuz saat 21:00 “Tamam mıyız?”