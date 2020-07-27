Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma ile araç ve malzeme satışı yapacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarında bulunan çeşitli tip salon, iş aracı ve motosikletler açık artırma usulü ve peşin olarak 5 Ağustos Çarşamba günü 09.30’da satışa sunulacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada daha fazla bilginin daireye ulaşarak alınabileceği kaydedildi.