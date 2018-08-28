Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Açık alanda derece aradılar
Açık alanda derece aradılar

Açık alanda derece aradılar

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Okçuluk Yartışması önceki gün gerçekleştirildi.

A+A-

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Okçuluk Yartışması önceki gün gerçekleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Stpor Kompleksi içinde yeralan Okçuluk Açık Alanı’nda yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Olimpik Erkek                                

1. Muammer Bulancak (BAF – Olimpik) 550
2. Muharrem Kural (GÜZOK – Olimpik) 500
3. Atlan Çelik (GAÜ – Olimpik) 436

 

Olimpik Kadın                                

1. Gülhanım Çakal (GAÜ – Olimpik) 448
2. Zühre Üner (Bireysel – Olimpik) 313                                  

Makaralı Erkek                              

1. Hüseyin Mıstıkıoğlu (Yenikent – Makaralı) 648
2. Osman Tez (GAÜ – Makaralı) 643
3. Serkan Taydaş (BAF – Makaralı) 642

Makaralı Kadın                              

1. Ayşen Tez (GAÜ – Makaralı) 650
2. Uysal Oldaç (BAF – Makaralı) 634
3. Bahire Beşiktaş (BAF – Makaralı) 277

Bu haber toplam 62 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler