Açık alanda derece aradılar
Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Okçuluk Yartışması önceki gün gerçekleştirildi.
Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Okçuluk Yartışması önceki gün gerçekleştirildi.
Lefkoşa Atatürk Stpor Kompleksi içinde yeralan Okçuluk Açık Alanı’nda yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Olimpik Erkek
1. Muammer Bulancak (BAF – Olimpik) 550
2. Muharrem Kural (GÜZOK – Olimpik) 500
3. Atlan Çelik (GAÜ – Olimpik) 436
Olimpik Kadın
1. Gülhanım Çakal (GAÜ – Olimpik) 448
2. Zühre Üner (Bireysel – Olimpik) 313
Makaralı Erkek
1. Hüseyin Mıstıkıoğlu (Yenikent – Makaralı) 648
2. Osman Tez (GAÜ – Makaralı) 643
3. Serkan Taydaş (BAF – Makaralı) 642
Makaralı Kadın
1. Ayşen Tez (GAÜ – Makaralı) 650
2. Uysal Oldaç (BAF – Makaralı) 634
3. Bahire Beşiktaş (BAF – Makaralı) 277