ACI VE ÖFKE

Devrim DEMİR

Lefkoşa-Mağusa anayolu Turunçlu kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde karşı şeritten geçen araç sürücüsünün kurbanı olan 41 yaşındaki Esra Korcan Mağusa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Korcan’ın yakınları ve arkadaşları camiye sığmadı.

Esra Korcan'ın annesi Figen, babası İrfan Korcan ayakta duramazken, 16 yaşındaki oğlu Arda annesinin tabutu başından ayrılmadı.

Beklenmedik ölümü ile ailesini ve yakınlarını yasa boğan genç kadının cenazesinde acı ve öfke vardı.

Esra Korcan, Lala Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazının ardından Mağusa mezarlığına defnedildi.

Siyasilerin cenazeyi terk etmelerini istediler…

Acılı olduğu kadar öfkeli de olan Esra Korcan’ın yakınlarının feryatları yürekleri yaktı. Yollardaki ihmal, altyapı eksiklikleri ve sürücü hatası kurbanı olan kızlarını ve kardeşlerini kaybeden Korcan ailesi, cenazeye gelen siyasi varsa camiyi terk etmelerini istedi.

Meydana gelen çarpışma sonrası Korcan olay yerinde hayatını kaybederken, Hüseyin Yusuf Erçika polis tarafından tutuklanmıştı.

Mahkemeye çıkarıldı

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Hüseyin Yusuf Erçika, bu sabah Mağusa Mahkemesine çıkarıldı.

Polis soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturmanın seyri açısından 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Fotoğraflar/ görüntü Devrim Demir