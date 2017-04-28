‘Acı ve kayıplar’a estetik dil

Avrupa Kültür Şehri Projesi altında, Expressive Arts tekniğiyle yapılacak atölye çalışmaları ile 1974'teki travmatik olaydan sonra yaşanan kayıp ve acılar estetik bir dille ortaya konulmaya çalışılacak.

Aslı Bolayır tarafından yürütülecek atölye çalışmalarında gruplar Kıbrıs’ın Kuzeyi ve Güneyi’nden her iki toplumun katılımcılarıyla oluşacak.

Etkinlikler, 4-5 – 6 Mayıs tarihlerinde, Baf Belediyesi Kültür binasında gerçekleştirilecek.

“Hep beraber farklı bir ortam yaratıp alışmış olduğumuz dilin dışında kendimizi ifade etme fırsatı yaratacağız” denilen çalışma, bireysel hikayeler ve kolektif anılar daha iyi bir gelecek için sevgi ve travmanın yanında umut ve optimizimi de kullanarak fotoğraf aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bu grup çalışmalarında katılımcılar vücut hareketleri, resim ve kolaj tekniklerini kullanarak kendilerini farklı bir şekilde ifade etme şansı da yakalayacaklar.

Atölye çalışmalarında üç farklı hedef grubu oluşturuldu. Buna göre, 74 öncesi ve sonrası doğanlar

4 ve 5 Mayıs tarihlerinde, 10-12 yaş grubu iki ayrı grubu ise 6 Mayıs’ta çalışmalara katılabilecek.