Acı, öfke, gözyaşı…
Korkunç şekilde öldürülen Su İşleri Bölümü Amiri Memduh Ulugün için dün Alsancak Belediyesi önünde anma töreni düzenlendi.
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Korkunç şekilde öldürülen Su İşleri Bölümü Amiri Memduh Ulugün için dün Alsancak Belediyesi önünde anma töreni düzenlendi.
Saat 14.00’de yapılan anma töreninde gözyaşları sel oldu, çalışma arkadaşları Ulugün’ün ölümüne inanmak istemedi.
Anma törenin ardından Ulugün için Alsancak Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Ulugün’ün ailesi güçlükle ayakta durarak, taziyeleri kabul etmeye çalıştı, aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.
Ulugün, ikindi namazı sonrasında gözyaşlarıyla Alsancak Mezarlığı’na defnedildi.
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Etiketler : memduh ulugün, cenaze
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