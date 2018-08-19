Acı haberi kendi paylaşmıştı

Lefkoşa’nın tanınmış ve köklü isimlerinden Mehmet Şeytanoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü Londra’da hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Şeytanoğlu, bir süre önce sosyal medya profilinde “Biraz evvel doktor kötü haberi verdi. Kanser tekrarlamış ve her an gidebilirmişim. Tabiatın kanunu bu…” paylaşımında bulunmuş 31 Temmuz 2018’de yaptığı bu paylaşımla, acı haberi kendi duyurmuştu.