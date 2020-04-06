Acapulco’daki öğrenciler yarın ayrılıyor

Acapulco Otelde 14 günlük gözetim altında bulunan kişiler yarın öğlen saatlerinde otelden ayrılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamda Otelde gözetim altında kalanlara gerekli testlerin yapıldığı ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

Ayrıca Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance'da kalan öğrencilerin testlerinin bu gece saat 23.30 da sonuçlandırılmasının ardından gerekli açıklamalar Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli tarafından yapılacak.