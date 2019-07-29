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Acapulco’da beleşe deniz eylemi

Acapulco’da beleşe deniz eylemi

Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır aktivistleri Acapulco’da Beleş Deniz eylemi düzenledi. 

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Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır aktivistleri Acapulco’da Beleş Deniz eylemi düzenledi. 

Eylemde KKTC Anayasası’nda yazan yurttaşların 100 metrelik kıyı şeridine girişi hiçbir şekilde engellenemeyeceği ve ücrete tabii tutulamayacağı hatırlatıldı. Eylemde üzerinde “Lütfen Yasalara Uyalım” pankartı açıldı.

Okunan açıklamanın ardından aktivistler, herhangi bir ücret ödemeden  Acapulco’dan denize girişi yaptı.

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