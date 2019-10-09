"AB'nin yetkili organları gerçeklere bakarak karar üretmeli"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekillerinin Avrupa Parlamentosu'ndaki gruplar nezdinde 'Doğrudan Ticaret Tüzüğü' için yaptığı girişimlere dikkat çekerek, kapsamlı çözüme ulaşamaması halinde Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin önündeki sınırların olduğu gibi kalmasını kabullenmesini kimsenin bekleyemeyeceğini söyledi. Erhürman, AB'nin yetkili organlarının bu gerçeklerden hareketle karar üretmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"'Doğrudan Ticaret Tüzüğü"nün geleceğinin ele alınacağı Başkanlık Divanı toplantısı öncesinde milletvekillerimiz Avrupa Parlamentosu'ndaki gruplar nezdinde girişimler yapıyorlar. Aldığımız bilgiler bazı Kıbrıslı Rum siyasi parti liderlerinin de "tüzüğün" gündemden çıkarılması için çaba göstermekte olduğu yönünde. Kıbrıs sorununa bir an önce kapsamlı çözüm bulunması yönündeki irademizi her platformda ortaya koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Ancak bu iradeye rağmen kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin önündeki sınırların olduğu gibi kalmasını kabullenmesini kimse bekleyemez. AB'nin yetkili organlarının bu gerçeklerden hareketle karar üretmesi gerekiyor ve milletvekillerimiz bunu sağlamak için yoğun çaba göstermeye devam edecek."