Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Ankara’nın Kapalı Maraş’ı açması durumunda, AB’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı mali desteği veto edeceği konusunda uyardı.

Euronews ile Cuma günü yaptığı röportajda Anastasiadis, AB paydaşlarına, Ankara'nın Mağusa bölgesindeki Kapalı Maraş’ı açması halinde Kıbrıslı Türklere ve Türkiye'ye mali yardımın sürdürülmesine itiraz edeceğini söyledi.

Anastasiadis, mali kaynak hakkında “Mağusa’da yapılacak bir yerleşim girişiminde, derhal feshedilmesi gerekir” dedi. “Tabii ki karar verilinceye kadar önümüzde uzun bir yol var ama uluslararası hukuka saygı duyan kimseyi incitmeyecek bir teklif sunmaktan başka seçenek olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak Cyprus Mail