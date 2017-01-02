'ABİ, BONZAİ SATAR MISIN?'



Yılbaşı gecesi evde yiyip içtikten sonra biraz da dışarıda vakit geçirelim

diye çoluk çocuk Dereboyu'na gittik.

Bulunduğumuz mekanda gayet sakin, keyifli bir ortam vardı.

Ama sokak öyle değildi.

Sürekli yolda 'keyif' adına yapılan taşkın hareketler vardı.

Arabalarıyla sürat yapanları, ters yönden gidenleri saymıyorum bile...

Asıl yaya olarak Dereboyu'nda 'şov' yapan gruplar vardı, kimileri davullu,

bazıları halay çeke çeke geçip giden...

Kuşkusuz yılbaşı gecesi eğlenmek herkesin hakkı ve bu saydıklarım da fazla

abartılı hareketler kategorisine girmez belki.

Ama daha fazlası vardı sokakta!..

* * *

Bir seyyar satıcı oturduğumuz mekanda beni fark edince koşarak içeri geldi.

Tanışmıyorduk, ama medyadan beni biliyordu anladığım.

"Abi" dedi, "Manşet atın."

Neyin manşetiydi istediği yeni yıla girdiğimiz sıralarda?

Dikkatle dinledim anlattıklarını...

Seyyar satıcıya sürekli "Bonzai var mı?" diye soruyormuş bölgedeki gençler...

"Var mı sende Bonzai?" diye ben sordum bu sefer, şakayla karışık.

Söylediklerinde samimi olduğunu düşündüm.

Ne diye böyle bir şeyi anlatma ihtiyacı hissetsindi ki?

Herkes eğlencesindeyken, o birkaç kuruş daha kazanmanın, ekmeğinin

peşindeydi.

Eğer uyuşturucu satacak olsa, zaten kendi müşterilerini ele verecek böyle

sözler sarf etmezdi.

"Abi, manşet atın lütfen" dedi ve çıkıp gitti.

* * *

Biraz sonra dışarıda bir hareketlenme yaşandı.

Çıkıp baktım.

Bir genç, tamamen kendinden

geçmiş bir halde, etrafındaki bir iki kişinin yardımı olmasa ayakta

duramayacak vaziyetteydi.

Çok miktarda alkol müydü onu bu kılığa sokan, yoksa?

Tam bu sırada halay çeken grup geldi, karşıdaki bir mekanın önünde bağıra

çağıra oyunlar oynadı, arabaların önünde durdu.

"Sürekli kavgalar olur, bıçaklanmalar yaşanır buralarda" dedi birileri...

Halay ekibi sık sık ayakta durmakta güçlük çeken çocuğun etrafını

sarıyordu.

Sonra birileri omzuna girerek o genci oradan uzaklaştırdı.

Bizim seyyar satıcı yine buldu beni, "Abi, bunlar bonzai kullanıyorlar.

Manşet atın" dedi bir kez daha...

* * *

Yılbaşı gecesi keyif almak için, eğlenmek için gitmiştik Dereboyu'na, ama

doğrusunu söylemek gerekirse huzurumuz kaçtı.

Bu yüzden erken ayrıldık.

Normal gecelerde bu kadar huzursuzluk yok belki Lefkoşa'nın en işlek

caddesinde, ama belli ki birileri o bölgede 'iyi iş' yapıyor.

Seyyar satıcının bildiklerini ve bana söylediklerini güvenlik güçlerinin

bilmediğini, duymadığını sanmıyorum.

Zaten esnaf da neler olup bittiğinin farkında.

Oralarda tedbir gerek.

Vaziyet tamam değil çünkü...