Abdullah Çelik'e tekrar doktor kontrolü

Girne’de Elif Lort’u bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik, ek tutukluluk talebiyle bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, mahkemede olayla ilgili olguları aktardı.

Zaifer, 42 yaşındaki Abdullah Çelik’in 8 Mart tarihinde Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde bulunan Kyrenia Twins isimli apartmanın önünde 41 promil alkolün etkisi altındayken, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle Elif Lort’u boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 11 bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Hastaneye sevk edilen 45 yaşındaki Elif Lort’un hayatını kaybettiğini söyleyen Zaifer, zanlının ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını belirtti.

Zaifer, olayda kullanılan bıçağın ise zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti.

Zaifer, zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ardından mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluk emri alındığını söyledi.

Bu süre içerisinde 10 kişiden ifade alındığını belirten Zaifer, 9 Mart günü Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından cinayete kurban giden Elif Lort'un ölüm sebebinin "delici/kesici alet yaralanmasına bağlı, iç organ ve büyük damar kesileri, iç ve dış kanama" sonucu olduğunu açıkladı.

İkinci kez doktor kontrollü

Zaifer, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uzun olan ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, çok sayıda kamera görüntüsünün halen incelendiğini söyledi. Zaifer, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden ceza-i ehliyeti olup olmadığına dair ikinci kez doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Zanlının tahkikata etki edebileceğini söyleyen Zaifer, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.