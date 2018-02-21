ABD'nin gözü Kıbrıs'ta

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty, Kıbrıs’ın güneyinde tek yanlı ilan edilen, Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki olayları izlemekte olduklarını ve olaylara göre hareket edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bugün görüşen Doherty, meselenin çözülmesi ve Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması ümidini dile getirdi.

Anastasiadis ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Doherty, Anastasiadis’e ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki kaynakları araştırma ve değerlendirme hakkı bulunduğunu kabul ettiğini ilettiğini ve Doğu Akdeniz’deki konuların, kendilerini ilgilendirdiğini tekrarladığını kaydetti.

Doherty, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un, geçen hafta Ankara’ya yaptığı ziyarette, bu konuyu Türk yetkililerle görüştüğünü de belirtti.

Exxon Mobil şirketinin de Güney Kıbrıs’ın MEB’ine gelmesinin beklendiği konusundaki bir soruya ise Doherty, bugün acil konuları görüştükleri ve ne olacağını görecekleri yanıtını verdi.

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