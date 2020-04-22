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AB'den yardımlar sürüyor

AB'den yardımlar sürüyor

Sağlık Bakanlığı, AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Covit-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve  UNDP  yardımlarının gelmeye devam ettiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Covit-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve  UNDP  yardımlarının gelmeye devam ettiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu ve  UNDP’den gelen 20 adet aspirator, 15000 adet yüz siperi , laboratuvarda kullanılmak üzere  1 adet biyokabin ve 1 adet  tıbbi  atık  öğütücüsü Sağlık Bakanlığı depolarına teslim edildi.

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