AB'den yardımlar sürüyor

Sağlık Bakanlığı, AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Covit-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve UNDP yardımlarının gelmeye devam ettiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu ve UNDP’den gelen 20 adet aspirator, 15000 adet yüz siperi , laboratuvarda kullanılmak üzere 1 adet biyokabin ve 1 adet tıbbi atık öğütücüsü Sağlık Bakanlığı depolarına teslim edildi.