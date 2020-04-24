AB'den çiftçiye destek

Avrupa Komisyonu, 4. Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamında birinci grup hibe sözleşmelerini Kıbrıs Türk toplumundan çiftçilerle imzaladı. Toplam bütçesi 5 milyon Euro olan hibe programında 58 hibe başvurusu onaylandı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, hibe programı, bir yandan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik ederken, diğer yandan tarımsal ve hayvansal üretimi geliştirerek Kıbrıs Türk toplumunda kırsal ekonominin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Bugün 25 sözleşme imzalandı

Halen devam etmekte olan sözleşme imzalama sürecinde Avrupa Komisyonu bugün itibariyle 25 hibe sözleşmesi imzaladı. Hibe sözleşmelerinde, yenilenebilir enerji alanındaki maliyetleri düşürürken, kârlılığı artıracak şekilde tasarlanan yenilikçi kavramlar vurgulandı.

Ayrıca, süt üretiminde gelişmiş yöntemleri içeren ve hellim/halloumi üretiminde kullanılabilecek koyun ve keçi sütü üretimini artırmayı amaçlayan projeler de onaylanan hibeler arasında yer alıyor.

AB tarafından sağlanan hibe destek miktarının, 24 ay boyunca sürecek sözleşme başına ortalama 90 bin Euro'nun üzerinde olduğu kaydedildi.