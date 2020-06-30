AB’den 10 solunum cihazı

Avrupa Komisyonu, bugün Kıbrıs Türk toplumunun COVID-19 ile mücadelesinde önemli rol oynayacak olan ekipman ve malzemeleri UNDP Kıbrıs ile yakın iş birliği çerçevesinde teslim etti.

AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen 10 adet solunum cihazı daha sağlandı.

Bunlara ek olarak, daha önce AB Yardım Programı çerçevesinde 30 adet solunum cihazı teslim edilmişti.