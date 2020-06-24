AB'de ölüm oranı önceki yıllara göre arttı

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat Avrupa'yı derinden sarsan Covid-19 salgınına yönelik verileri açıkladı. Mart ayı başında Covid-19'a bağlı ölümler Avrupa Birliği ülkelerinde hızla yükseldi.

Fransa, İspanya, Belçika ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde önceki yılların aynı dönemine kıyasla ölüm oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.

21 ülkede 2020 yılının mart ve nisan aylarında 2016-2019 yıllarına kıyasla ölen kişi sayısının 140 bin arttığı ortaya çıktı.

Mart ayında ölenlerin çoğunun erkek olduğu tespit edildi. Nisan ayında ise en çok hayatını kaybedenlerin kadın olduğu belirtildi.