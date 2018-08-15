ABD’den Türkiye’ye yeni yaptırım sinyali

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Türkiye’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye başka ekonomik yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.



Açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’la rahip Brunson konusunda yaptığı görüşmeden bir gün sonra geldi. Üst düzey bir Amerikalı yetkiliye göre görüşmede Bolton, Amerika’nın bu konudaki duruşunu değiştirmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.



Reuters haber ajansına konuşan Beyaz Saray yetkilisi Brunson konusunda henüz hiçbir gelişme olmadığını, yönetimin bu konudaki tavrının kesin olduğunu, Rahip Brunson’u eve getirmeye yüzde yüz kararlı olduklarını söyledi. Yetkili, gelecek birkaç günde ya da bir haftada bu konuda Türk tarafının harekete geçmemesi halinde başka önlemlerin de alınacağını kaydetti. Yetkili bu önlemlerin ekonomik yaptırımlar olmasının muhtemel olduğunu söyledi ve “Sonuç almazsak baskı yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.



Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile yaptığı görüşmede ABD'nin bu konuda taviz vermeyeceği mesajını ilettiğini söyledi.



Amerikalı Rahip Andrew Brunson, Türkiye’de iki yıl önce yapılan başarısız darbe girişimiyle bağlantılı suçlardan ve terör suçlamalarından yargılanıyor. Rahip hakkındaki suçlamaları reddediyor.



Amerika, rahip Brunson’un tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki roller nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü yaptırım listesine almıştı. Ayrıca Trump yönetimi Türkiye’ye çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini arttırma kararı almıştı.