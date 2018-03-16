ABD'DEN MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLASIN MESAJI

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını arzuladığını belirtti.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell bugün Kıbrıslı Rum Başkan Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Habere göre, Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Mitchell ayrıca, Kıbrıs'ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgeyi (MEB) de kapsayacak şekilde doğal kaynaklarını kullanma hakkını tanıdıklarını da Anastasiadis’e ilettiğini vurguladı.

Mitchell, Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin devamını dilediklerini de sözlerine ekledi.

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