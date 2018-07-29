ABD’den güneye “güçlü mesajlar”

Fileleftheros gazetesi, Yunan asıllı ABD’li milletvekili Gus Bilirakis’in, “Kıbrıs’ın, ABD’nin güçlü ve güvenilir müttefiki olduğunu; Doğu Akdeniz’de ABD’nin menfaatine rolü bulunduğunu ve bölgesel istikrar, enerji güvenliği ve terörle mücadelede stratejik rol oynadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre Bilirakis konuşmasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Lübnan, İsrail, Mısır ve Ürdün’le yaptığı iş birliğinin önemine vurgu yaparken, İtalya’yla iş birliği için de çaba gösterildiğinin altını çizdi ve bu gelişmelerin, iş birliğinde taraf ülkelere olduğu gibi, ABD ve uluslararası topluma da olumlu yansımaları bulunduğunu kaydetti.

Bilirakis ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası enerji güvenliğinde önemli bir rol oynayabileceğine işaret etti ve bunun yanı sıra, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının, Rusya ile rekabet edebilecek perspektifte olduğunu söyledi.

Gazete, Bilirakis’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin komşu ülkelerle her türlü terör tehdidine karşı mücadele için diyalog kurduğunu belirttiğini de yazdı.

Bilirakis, Güney Kıbrıs’taki ekonomik duruma da değinerek, 2013’teki ekonomik krizin ardından toparlanma sürecinin başarıya ulaştığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ekonomik açıdan “yaşayabilir” bir ülke olduğunu söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rusya’nın paralarına muhtaç olmadığını da kaydeden Bilirakis, Rusya’nın Güney Kıbrıs bankalarındaki mevduatlarının yüzde 50 oranında azaldığını ve toplam mevduatın yüzde 5’ini oluşturduğunu belirtti.

Bilirakis, Kıbrıs Cumhuriyeti-ABD ilişkilerinin, ABD-Türkiye ilişkilerine herhangi bir etki yapmadığını da kaydederek, ABD’nin, Türkiye ile Güney Kıbrıs’a eşit mesafede durduğunu dile getirdi.

Gazete, ABD Milletvekillerinden David Cicilline’in de, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulanan silah ambargosunun kaldırılması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Cicilline, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ABD’nin terörle mücadeledeki iş birliğine vurgu yaparak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, silah ambargosunun kaldırılmasıyla, terörle mücadele faaliyetlerine daha etkin şekilde katılabileceğini ifade etti.

Gazete, Milletvekili Carolyn Maloney’in de, Cicilline ile aynı çizgide açıklamalarda bulunarak, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.