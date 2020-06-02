ABD'de isyan dinmiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahsız siyah vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Bazı kentlerde polis ve göstericiler arasında çatışma yaşanırken, 4 binden fazla gösterici gözaltına alındı. Gösteriler nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gösteriler nedeniyle 15 eyalet ve Washington'da Ulusal Muhafız birlikleri görevlendirildi.

Minneapolis'te tanker gösteriye daldı

George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te bir hafta önce başlayan gösteriler devam etti. Saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı başlamasına rağmen çok sayıda gösterici sokağa çıktı. 18 yaşındaki bir vatandaş, "Kentimi böyle görmekten nefret ediyorum ama sonuçta adalete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Trump'ın terörist ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir, nasıl ortaya çıktı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un Derek Chauvin isimli beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan ve giderek alevlenen gösterilere Başkan Donald Trump'ın tepkisi sert oldu.

Sürekli olarak medyayı ve provokatörleri suçlayan Trump son olarak gösterilerin sorumlusu olarak gösterdiği Antifa'yı terör örgütü olarak ilan edeceğini açıkladı.

Antifa nedir ve nasıl ortaya çıktı?

Antifa nedir ve terör örgütü ilan edilebilir mi? Antifa kelimesi anti faşistlerin kısaltılmasından türetilmiş bir isim. Faşizm karşıtı aşırı solcu aktivist ağı olarak bilinen Antifa'nın belirli bir lideri ve hiyerarşik yapısı ve üyelik tanımı bulunmuyor.

Daha belirli filozofi ve taktikleri benimsemiş birbirleri ile zayıf bağlantıları olan aktivist hareketi olarak biliniyor.

Antifa üyeleri kimlerden oluşuyor?

Grup üyeleri protestolar sırasında taktıkları maskelerle kimliklerini polisten ya da protesto ettikleri kişilerden gizlemeler ile biliniyor.

Antifa üyeleri otoriter, homofobik, ırkçı ve yabancı düşmanı olarak gördükleri hareketlere karşı eylemler düzenliyor.

Antifa'nın hedefleri neler?

Antifa destekçileri genel olarak faşist ve ırkçı olarak tanımladıkları aşırı sağcı grupların görüşlerini yaymak için kullandıkları platformları engellemeye çalışıyor.

Antifa, bu fikirlere sahip kişilerin halka açık gösteriler düzenlemesinin azınlıkların, kadınların ve LGBT topluluğu üyelerinin daha da marjinalize edilmesine yol açtığını savunuyor.

Hareketin çıkış kaynağı neresi?

Antifa kelimesi ilk olarak 1946 yılında Almanya'daki Nazi hareketine karşı kullanılan Almanca bir sözcükten İngilizceye geçirildi. Fakat hareketin takipçi sayısı Trump'ın 2016 yılında başkan seçilmesinin ardından sonra hızla arttı.



Trump’ın ‘terörist’ ilan etmek istediği ANTİFA hareketi dünyanın birçok ülkesinde faşizme karşı özgürlük mücadelesi veriyor.