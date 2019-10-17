ABD VE TÜRKİYE ANLAŞTI: SURİYE'DE ATEŞKES

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinde yaptığı basın açıklamasında Suriye'de ateşkese karar verildiğini ve YPG'nin güvenli bölgeden çekileceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinde yaptığı basın açıklamasında Suriye'de ateşkese karar verildiğini ve YPG'nin güvenli bölgeden çekileceğini söyledi.

Pence sözlerini "Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Ateşkes anlaşmasının yanı sıra Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de IŞİD'in faaliyetlerini durdurmaya karar vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesisleri dair anlaşmalar vardır. ABD ve Türkyiye kırılgan insan hakları, özellikle etnik din topluluklarını korumak için ortak karar almıştır" şeklinde sürdürdü.

Türkiye'nin YPG güçlerinin çekilmesine imkân tanımak için askeri operasyonu 5 günlüğüne durduracağını da söyleyen Pence, daha sonra kalıcı ateşkesin sağlanacağını sözlerine ekledi.

Pence'in açıklaması öncesi de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Türkiye'den harika haber" şeklinde paylaşımda bulundu ve Erdoğan'a teşekkür etti. Trump, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazdı.

Trump şu tweeti attı: “Türkiye’den haberler harika? Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtarılacak.”

İkinci açıklama ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den geldi: “Suriye’de ateşkes için anlaştık. Türkiye harekatı durduracak.“

4 saat 20 dakika görüşüldü

İlk görüşme Erdoğan ile Pence arasında yapıldı. Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Pence başkanlığında heyetlerarası görüşmeye geçildi. Bu görüşme de 2 saat 40 dakika sürdü.Reuters'a konuşan Türk tarafından bir yetkili ise "ABD'den istediğimizi tam olarak aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG'nin ağır silahları toplanacak, bu bir ateşkes değildir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD tarafıyla güvenli bölge konusunda tam bir mutabakata vardıklarını ve YPG'nin ağır silahlarının da toplanacağını söyledi. Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir." dedi.

Ayrıntılar geliyor

Görüşmede Türk heyetinde Erdoğan’ın yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler yer aldı.

Amerikan heyetinde ise Pence’in yanısıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bulundu.

Mektubun ardından ilk doğrudan temas

Türkiye, geçen hafta Suriye’nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı sürdürürken, ABD’den ‘ateşkes’ çağrıları yapılmıştı.

Son olarak da ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’a hitaben diplomatik dilin dışına çıkan bir üslupla yazdığı ve askeri harekata karşı çıktığı mektup basına sızdırılmıştı.

Trump "zor bir aşk gerekliydi" dedi, Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından, "Türkiye'den çok güzel haberler var. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Milyonlarca insanın hayatı kurtulacak" şeklinde tweet attı.

"Bunu yapabilmemiz için 'zor' bir aşk gerekliydi"

Trump daha sonra attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için “zor” bir aşk gerekliydi. Herkes için harika oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum.

"Bu, uygarlık için harika bir gün. Gerekli ancak biraz sıra dışı bir yolu izlememe bağlı kaldığı için ABD ile gurur duyuyorum. İnsanlar uzun süredir bu "Anlaşma"yı yapmaya çalışıyordu. Milyonlarca hayat kurtulacak. Herkesi tebrik ederim!"

Trump'ın paylaşımının ardından Mike Pence, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'nı durduracağını açıkladı. Pence 120 saat içinde ABD'nin YPG/PYD'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacağını, ardından Türrkiye'nin bölgeden çekileceğini söyledi. Harekâtın bitmesinin ardından ABD yaptırımları da uygulanmayacak.

İşte 5 günlük ateşkesin detayları:

Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar temelinde daha yakın eş güdüm gerektirdiğini kabul ediyor. Türkiye ve ABD 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza ediyor. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerinde mutabık kalır. Türk tarafı, Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular."