ABD, Suriye'yi vurdu

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine başlattığı saldırılarda Suriye'nin başkenti Şam'daki askeri noktalar hedef alındı. Saldırı, Duma'daki kimyasal saldırıya cevap olarak nitelendirildi.

Rusya, "Roketlerin çoğu havada imha edildi" açıklamasını yaptı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıdan önce bütün tesislerin boşaltıldığını belirtti.

İRAN'DAN SALDIRIYA KINAMA

İran, "Operasyonu kınıyoruz. Bölgesel sonuçları olacak" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı, "Saldırı uluslararası hukukun pervasızca ihlalidir ve Suriye'nin bütünlüğünü görmezden gelmiştir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA



Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, koalisyonun harekatının ardından açıklama yaptı. Antonov, "Önceden tasarlanmış bir senaryo işleme konuldu. Yeniden tehdit ediliyoruz. Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık" dedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da saldırıda "Batı medyasının da sorumluluğunun" olduğunu söyledi. Rus hava savunma sistemlerinin koruma alanına saldırı düzenlenmediği açıklandı.





NERELER VURULDU?

Pentagon saldırıda üç bölgenin vurulduğunu açıkladı. Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera’da 89. Tugay olarak bilinen İran güçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda denizden Tomahawk füzeleri kullanılırken, İngiliz ve Fransız jetleri de havalandı. İngiliz Tornado uçakları Humus'taki kimyasal deposunu vurdu. Fransız hava kuvvetleri adına da Rafale tipi savaş uçakları havalandı. Saldırıda 100'den fazla Tomahawk füzesi fırlatıldı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'de vurulan hedeflerin Şam'da bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'ta kimyasal silah depoları olduğunu söyledi. Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini açıkladı.





"EK SALDIRI PLANIMIZ YOK"



ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin müttefikleri ile görüşmeye devam ettiğini ancak şu anda ek saldırı yapma planlarının olmadığını söyledi. Mattis, saldırının sadece Esad rejimine yönelik olduğunu, yabancıların etkilenmemesi için azami dikkat gösterildiğini söyledi.

SALDIRIYI TRUMP DUYURDU



ABD Başkanı Donald Trump saldırıyla eş zamanlı olarak açıklamalarda bulundu. Saldırı emrini verdiğini belirtti. Trump, "Kısa bir süre önce, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne Suriyeli diktatör Beşar Esad'ın kimyasal silah kapasitelerini kesin bir şekilde vurmaları emrini verdim" dedi.





NATO'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Trump'ın ardından harekata destek verdiklerini açıkladı. Stoltenberg, "Suriye rejiminin kimyasal silah tesisleri ve kapasitesine yapılan İngiltere, Amerika ve Fransa'nın harekatını destekliyorum. NATO için kimyasal silah kullanımını kabul edilemez. Sorumlular hesap vermeli." dedi.





TRUMP YÖNETİMİ DAHA ÖNCE ESAD'I VURMUŞTU



Geçen yıl Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında kimyasal silah kullanılmasının ardından Trump yönetimi Şaryat Hava Üssü'nü Akdeniz'den atılan füzelerle vurmuştu. Saldırıda 50'den fazla Tomahawk füzesi kullanılmıştı. Saldırıda 6 kişi ölmüştü.