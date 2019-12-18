ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırımı onayladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin üst kanadı Senato, 2020 savunma bütçe tasarısını onayladı.

Toplamda 738 milyar dolarlık Savunma Bütçe Tasarısı, geçen hafta 48'e karşı 377 oyla Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmişti.

Söz konusu tasarı, Başkan Donald Trump tarafından imzalanması halinde, yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Tasarının Türkiye'ye bakan yönü ise, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının sevkıyatını yasaklıyor olması.

Ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik CAATSA yasası kapsamında yaptırımların hayata geçirilmesi.

Senato'da yapılan oylamada 8'e karşı 86 oyla kabul edilen tasarı aynı zamanda TürkAkım projesine yaptırım uygulanmasını da kapsıyor.

Amerika Birleşik Devlerleri'nde Kongre'nin iki kanadı tarafından da onaylanan kanun tasarıları Trump tarafından veto edilebiliyor.

Bununla birlikte meclis üyeleri 3'te 2 çoğunluk ile tasarıyı yeniden kabul ederse Trump'ın veto hakkı kalmıyor.

Ancak Başkan Trump, tasarının Senato'dan geçmesi halinde imzalayacağını açıklamıştı.

Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nde kabul edilen "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Türkiye'nin aleyhindeki tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağı ve tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceği' bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında Türkiye'ye karşı yine hasmane unsurların yer aldığına dikkat çekildi.

"Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir." ifadesi yer alan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedarikimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre'nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir.

Kıbrıs Adası'na uygulanan ABD silah ambargosunun Kıbrıs Cumhnuriyeti'ne yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada'daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır."