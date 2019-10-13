ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’deki harekatı konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Esper, “Son 24 saatte Türkiye’nin harekatı ilk plana kıyasla daha güneye ve batıya genişleteceğini öğrendik” diyerek, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kalan yaklaşık 1000 askerini tahliye etmeye hazırlandığını söyledi. Esper, askerlerin güneye kaydırılacağını söyledi.

‘SDG RUSYA VE SURİYE İLE ANLAŞABİLİR’

CBS kanalına konuşan Esper, yine son 24 saat içinde, SDG’nin Suriye ve Rusya yönetimleriyle bir anlaşma yapmayı planladığı bilgisini de aldıklarını belirterek, “Dolayısıyla Amerikalılar ilerlemekte olan iki karşıt ordunun arasında kalabilir” ifadelerini kullandı.