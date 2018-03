Ahval’ın dün yayınladığı “U.S. boosts naval presence as Exxon explores off Cyprus”başlıklı haberinde ABD’nin bölgedeki donanmasını EXXON’un Kıbrıs için doğalgaz arayışına başlayacak olmasından ötürü artırdığı bildirildi. Exxon Mobil’in bölgeye iki tane doğalgaz araştırma gemisi gönderdiği belirtilen haberde, geçtiğimiz ay ENI’ye ait Saipem 12 bin isimli araştırma gemisinin Türk donanması tarafından engellendiği de anımsatıldı. Iwo Jima isimli amfibi grubunun hazırda tutulduğu ifade edilen haberde, 2 bin 500 asker taşıyan 3 tane geminin Iwo Jima içerisinde tutulduğu belirtildi. ABD donanmasının 1 adet komuta ve kontrol gemisini, 4 adet de Arleigh Burke sınıfından destroyeri Akdeniz’e doğru sevk ettiği de ayrıca haberde vurgulandı. Exxon tarafından doğal gaz aranması için Akdeniz’e gönderilen 2 araştırma gemisinin yarın bölgeye ulaşmasının beklendiği de haberde ayrıca yer aldı. Ahval’in haberinde Ankara’nın bölgedeki doğalgaz ile tutumu ve bölgedeki doğalgaz rezervlerinde adanın her iki toplumunun da söz sahibi olduğu ile ilgili Ankara’nın ortaya koyduğu tavırdan da bahsedildi. (Çeviri: YENİDÜZEN)