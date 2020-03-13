ABD Başkanı Trump Corona virüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de etkisini artıran Covid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret etti.

ABD Başkanı Trump, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelime." ifadesini kullanarak, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetti.

ABD'nin Test kapasitesini arttırmak istediklerini söyleyen Trump, "Oldukça güvenli ve kolay bir şekilde insanların teste ulaşabilmelerini istiyoruz. Bir ay içinde 5 milyon test kiti hazır hale gelecek." dedi.

ABD genelinde son güncellemelere göre Corona virüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.