ABD askerleri Kıbrıs'ta konuşlanacak

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti, ABD’nin hızlı yanıt birimlerinin geçici olarak Kıbrıs’ta konuşlandırılması başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Habare göre söz konusu birimin misyonu bölgede bulunan ABD diplomatik misyon personelinin ve Amerikan vatandaşlarının ihtiyaç olması durumunda bölgeden uzaklaştırılması.



Hükümet Sözcüsü Kyriakou Kousiou yazılı açıklamasında, insani operasyonlarla ilgili başvuruları olumlu yönde karşıladıklarını ifade ederek, Amerikalı yetkililerin Lefkoşa’daki ABD Elçiliği aracılığıyla yaptığı ilgili başvurusunun kabul edildiğini açıkladı.