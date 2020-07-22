AB Zirve Toplantısı sonuçları memnun etti

AB üye ülkelerinin Korona virüs salgını ve ekonomiye etkileri sebebiyle destek paketi üzerinde beş gün süren yoğun görüşmelerin ardından sağladıkları uzlaşı, Kıbrıs’ın güneyinde geniş yer bulurken, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ise, üzerinde uzlaşılan ekonomik paketten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alitha ve diğer gazeteler, AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin beş gün süren yoğun müzakereler sonrasında, Korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması hedefini güden destek paketinde uzlaşıya vardıklarını yazdı.

Gazete, AB zirvesinde varılan uzlaşıya ilişkin ayrıntılara geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs’ın güneyinin ise ekonomik destek paketinden 2 milyar 700 milyon Euro gibi bir ödenekten faydalanacağını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, günlerce devam eden yoğun müzakerelerin ardından hedefledikleri ekonomik desteği almayı başardıklarını, bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

2 milyar 700 milyon Euro Kıbrıs’ın güneyine…

Anastasiadis, Kıbrıs’ın güneyinin onaylanan paketten 2 milyar 700 milyon Euroluk bir ödenek alma şansının olacağını, bu ödeneğin 1 milyar 451 milyonluk kısmının 2021-2027 dönemi mali bütçesinden, geri kalan miktarın ise Korona virüs salgınının ekonomik etkilerinde kullanılmak üzere ekonomik toparlanma fonundan aktarılacağını vurguladı.

Anastasiadis ayrıca, “Türkiye’nin ihlalci davranışları ve bizzat kendisinin müdahalesinin ardından, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üçüncü ülkelere finansal destek sağlanabilmesi için, Uluslararası Hukuk ve BM Tüzüğünün öngördüğü ilkelere saygı gösterilmesi şartının getirildiğini” de iddia etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Türkiye’ye İlişkin Güvenlik Supapları – Kıbrıs’a 2,7 Milyar” başlıkları altında verirken, Kıbrıslı Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in konuya ilişkin açıklamalarını yansıttı.

Petridis açıklamasında, ödeneklerin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, varılan anlaşmanın Kıbrıs’ın güneyinin önceliklerini karşılayan bir plan olduğunu vurguladı.

Petridis, AB tarafından onaylanan ödeneklerin en üst düzeyde kullanılabilmesi için iyi planlama ve vizyon sahibi olmaları gerektiğinin altını çizerek, söz konusu ödeneklerin, ülkenin sanal ekonomi, sanal eğitim ve çevreci kalkınma gibi önceliklerinin yerine getirilmesi amacına hizmet edeceğini sözlerine ekledi.



