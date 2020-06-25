AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kıbrıs’ta

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, temaslarda bulunmak amacıyla bugün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geldi.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarında göre, Borrell bugünkü temasları çerçevesinde saat 17.00’de Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, saat 19.00’da ise Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Borrell ve Hristodulidis’in görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.